Argentina: JP Morgan ve desaceleración en volumen de importación

Los volúmenes de importación comenzaron a desacelerarse en mayo, en lo que representa “uno de los los primeros síntomas de la caída del peso y su impacto en el mercado interno”, según revela un informe del banco de inversión JP Morgan.

Las salidas de capital alcanzaron los u$s 4.500 millones en mayo, y la salida financiera del sector privado saltó a u$s 8.200 millones (u$s 4.600 millones en compras de activos extranjeros del sector privado).

El análisis revela que la balanza comercial de mercancías se amplió nuevamente en mayo, pero los volúmenes de las importaciones mostraron una punto de inflexión.

A pesar de la caída del peso, las exportaciones “continuaron mostrando un pobre desempeño por la sequía y una caída en la demanda desde Brasil”.

“El deterioro en la dinámica de la balanza comercial el en el mes se explica principalmente por una fuerte caída de las exportaciones a raíz de la sequía y la desaceleración de la actividad en Brasil. Los volúmenes de exportación disminuyeron en un 17% en mayo, en comparación con + 4,2% 3mma hasta abril, con volúmenes de exportación de bienes primarios que cayeron en picada un 36,3%”, precisó.

Agregó que “se espera que la desaceleración de la actividad en Brasil siga restringiendo exportaciones industriales en los próximos meses”.

En tanto, con las exportaciones alcistas limitadas por la sequía y la débil demanda de Brasil, las cuentas externas “se ajustarán a través de la contracción de la importación; de hecho, los volúmenes de importación ya comenzaron a mostrar una desaceleración”.

“Esperamos que la caída de las importaciones de bienes de capital y de consumo continúe desacelerándose a medida que la economía entra en una recesión técnica en el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2018. El reciente anuncio del Gobierno de cortar el gasto de capital en será un pérdida para el crecimiento de las importaciones de bienes de capital, que fue el principal

conductor del deterioro de la balanza comercial el año pasado”, agregó.

En cuanto a la inflación, que JP Morgan destacó que fue la “mayor a la esperada también pesará sobre el crecimiento del consumo, que se combina con el estrechamiento en la desalineación del tipo de cambio efectivo ocurrido en los últimos dos meses”.