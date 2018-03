Itaú quiere comprar banca minorista del Citi en Argentina y Colombia

Comenzó la cuenta regresiva para la venta del negocio de banca minorista del Citi en Argentina, Colombia y Brasil. La intención primordial era vender todo el paquete a un solo comprador, pero sabiendo que es una misión complicada, decidieron salir a ofrecer las tres filiales por separado.

Sin embargo, el Itaú Unibanco podría quedarse con las filiales de Argentina y Colombia, según anticipó hace unos días en una conferencia de prensa el vicepresidente de Itaú para América Latina, Ricardo Marino, miembro de una de las familias que controla el banco con sede en Sao Paulo, el mayor del sector privado de Brasil.

Itaú busca que sus operaciones fuera de Brasil representen al menos un 20% de sus ingresos para el final de la década, frente a menos del 15% actual, como parte de una estrategia para diversificarse.

Por la filial local, en el mercado estiman que el precio de venta estará entre los u$s 900 y los u$s 1.000 millones. Se sabe que será un proceso largo, que concluirá recién en el primer trimestre del año que viene, ya que el Citi se tomará su tiempo y no tiene ningún apuro.

En la City están todos pendientes por el ‘data room’, que es una suerte de prospecto de venta, donde dirán con qué activos se quedarán ellos y de qué se desprenderán. "Una vez que abran el data room habrá que analizar lo que metieron adentro, con qué parte de la cartera se quedarán ellos dentro de lo corporativo y cómo está la situación de sus créditos", advierten fuentes del sector.

El Gobierno preferiría que el comprador fuera un banco que hoy no estuviera en la Argentina, por la señal de la llegada de inversiones de empresas nuevas. Además, porque no deberían desvincular a ningún empleado, porque no habría superposición de sucursales, ni tampoco superposición de personal en las áreas centrales, como duplicación de funciones en las áreas de Sistemas, Legales, Finanzas, Recursos Humanos, Comercial y Marketing.

Pero es difícil que un banco de afuera quiera venir, cuando no sólo el Citi se está yendo, sino también el Deutsche (un banco nacional podría comprarlo, mientras mantendrán una oficina local) y próximamente habrá novedades de otro peso pesado que se desprenderá de su negocio de banca minorista, y se quedará sólo con el negocio mayorista, que es el más rentable (hasta existen negociaciones de sus casas matrices con un famoso banco de origen chino).

Una de las premisas para el comprador será la no superposición de sucursales, por eso a los bancos más masivos, como a los españoles, no les cierra quedarse con el Citi.

Según el mapeo de sucursales, el que se ve más favorecido es el Macro, cuyas sucursales son las que menos se superponen. Incluso, lanzaron su segmento de renta alta, Selecta, y les vendría bien complementar con los del Citi Gold. De todos modos, el impedimento es que deberían endeudarse mucho para poder adquirir el banco.