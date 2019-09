Inversores ven menos riesgo en bonos corporativos que en títulos soberanos

Desde el anuncio de los controles de cambio, el riesgo país cayó un 15%. Esto implicó una fuerte recuperación de bonos en todos los tramos de la curva, aunque mayormente en el tramo corto, con el Bonar 20 y Bonar 24, que rebotaron 32% y 60% respectivamente. Aun así, las expectativas de reestructuración de deuda están muy presentes y la volatilidad de los bonos es importante. Por ello, los analistas del mercado mantienen cierta cautela sobre las inversiones en bonos argentinos y ven valor en Letes o bonos corporativos.

La volatilidad en la gran mayoría de los instrumentos financieros sigue siendo elevada. Es decir, se ven días de importantes caídas, seguidas de ruedas de importantes rebotes. Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la volatilidad de los activos financieros se mantendrá alta.

“Las señales políticas, al igual que el comportamiento del tipo de cambio, y reservas, serán claves para mantener el rebote de corto plazo. Creemos que será relevante que cualquier corrección de corto, que no descartamos en las próximas ruedas, dado el escenario, pueda lograr frenar en niveles por arriba de los mínimos ya alcanzados. Insistimos que en esta coyuntura oportunidades de trading existirán, pero no son para todo tipo de inversor. La posición general sigue siendo de cautela en las estrategias financieras”, sostuvieron los especialistas.

Justamente, la volatilidad de los activos (incluso los mas conservadores) hace que el mercado argentino no sea apto para aquellos que no toleren la volatilidad. Por ello, los analistas de Balanz entienden que los bonos argentinos son una alternativa limitante para inversores con un perfil más bien conservador. Aun así, ven valor en bonos ley extranjera.

“Con respecto a bonos soberanos en dólares, el mercado mostró importantes mejoras. En este contexto, dentro de la curva de bonos en dólares mantenemos nuestra preferencia por los bonos bajo ley NY, entre los cuales elegimos el bono PAR, que ofrece el menor precio en dólares dentro de la curva. El nivel de incertidumbre limita las posibilidades en activos argentinos para inversores conservadores, donde las Letes cortas se presentan como la única oportunidad”, sostuvieron desde Balanz.

Un operador de bonos de un banco señaló que si bien los rebotes son significativos, no cree que sea el momento de comprar en este momento.

“No me gusta ningún tramo de la curva soberana, contemplando los riesgos que conlleva. El factor político y electoral se mantiene con lo cual aun puede haber catalizadores negativos para la renta fija. Creo que falta depurar y el rebote actual se da por cuestiones operativas y de trading, dado el importante sobre-castigo que sintieron los bonos en tan corto periodo de tiempo”, explicó.

El común denominador de los especialistas es tratar de no exponerse a bonos soberanos y subsoberanos, dadas las chances de ver una reestructuración. Por ello, el foco comienza a estar centrado en alternativas de bonos corporativos.

Alejandro Terán, operador de Portfolio Investment se inclina por estos últimos.

“Creo que todavía no es el momento de comprar bonos soberanos ni provinciales ya que todavía se habla de cómo va a ser una eventual reestructuración de la deuda. Se espera que sea ´amigable´ y es de esperar que las provincias vayas detrás del soberano. Es decir, que, por el momento, no entraría”, dijo Terán.

El especialista, en cambio, si ve oportunidades en bonos corporativos, puntualmente en bonos de la petrolera estatal, YPF.

“Por las declaraciones de Frente de Todos, creo que YPF va a ser la niña mimada de un eventual gobierno de Alberto Fernández. Es decir, no debería haber una alteración de regulación importante. Dicho ello, creo que los bonos de YPF están sobre castigados por todo el evento de crédito que tuvo Argentina y creo que hay oportunidad. Me parece una buena opción para quien quiera mantenerse en riesgo argentino y no pagar un evento de default”, agregó Terán.

Tras los anuncios por parte del Gobierno, el proyecto de reestructuración de bonos enviado al Congreso sería mucho más agresivo del originalmente presentado, lo que implicaría potenciales quitas de capital y/o cupones o una estructura de cupones capitalizables como el Discount. Por este motivo, los analistas de Capital Markets Argentina (CMA) consideran prudente no aumentar la exposición a bonos soberanos argentinos hasta tanto no existan mayores precisiones del borrador final del mismo. Aun así, al igual que Terán, ven valor en bonos corporativos.

“Para portfolios que deseen mantener cierta exposición a activos locales, sugerimos focalizarse en bonos corporativos de empresas exportadoras, como Arcor, Adecoagro, Aeropuertos Argentina 2000 o TGS, con elevados porcentajes de sus ingresos provenientes de operaciones fuera del país, y con reducido endeudamiento en moneda dura”, comentaron desde CMA.