Inversores tomaron ganancias y el Merval cayó 0,9%

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana se hundieron 4,22 por ciento, a 28,35 pesos cada uno, y lideraron las pérdidas dentro del Merval, que quebró una racha positiva que se extendió por seis ruedas consecutivas al retroceder 0,94%, hasta situarse en las 22.223 unidades.

“Tras subir durante 6 ruedas consecutivas el Merval cerró hoy con una baja del 0,93% en sintonía con las caídas que se observaron en la región. El índice líder igualmente acumula una ganancia del 1,43% durante julio y una suba del 31,37% durante el año”, indicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras caídas más importantes las registraron Agrometal (3,69%), Central Costanera (3,33%), y Holcim (3,29%).

Por su parte, SAMI (+1,30%), ERAR (+0,93%) y PAMP (+0,50%) estuvieron entre las mayores subas de la jornada.

El total negociado en acciones ascendió a 485.715.584 pesos, con un balance de 51 papeles en baja, 30 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los ADRs?

Los papeles de TGS cayeron 3,79%, a u$s 16,50 cada uno, y lideraron las bajas entre las firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Irsa Inversiones y Representaciones (-2,83%, u$s 23,69), Cresud (-2,61%, u$s 18,68), y Bunge (-2,15%, u$s 75,43).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Nortel Inversora (2,03%, u$s 34,74), Ternium (0,79%, u$s 28,05), y Pampa Energía (0,67%, u$s 58,89).

¿Qué pasará mañana?

“Mañana se conocerán datos importantes de la economía de los Estados Unidos: tasa de desempleo que se espera se mantenga en 4,3%. Mientras que en Brasil se conocerá el dato de inflación”, completó.