Jueves 02 de Abril de 2020

Inversores se alejan de mercados emergentes y se dan históricas salidas de capitales

Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) se retiraron fondos por cerca de u$s 83.300 millones, entre acciones y bonos a nivel global. Según Bank of America, u$s 47.700 millones en deuda abandonaron emergentes. Argentina, más comprometida.