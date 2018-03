Inversores europeos recortan posiciones del bloque

Los inversores de la zona euro están retirando del bloque un porcentaje cada vez mayor de su dinero, según datos del Banco Central Europeo divulgados ayer, lo que destaca la creciente intranquilidad pese a la recuperación económica de la región y al apoyo continuo del BCE.



Al cierre de 2016, los fondos de inversión de la zona euro poseían 4,7 billones de euros en deuda, activos y fondos del bloque monetario, frente a los 4,6 billones de euros en tenencias extranjeras. En 2008, cuando se iniciaron los registros, el ratio era de casi 2 a 1.



La diferencia entre los volúmenes de tenencias domésticas y extranjeras se empezó a reducir cuando estalló la crisis de deuda de la zona euro en 2010 y el año pasado bajó rápidamente.



Es probable que en el cambio hayan pesado el nerviosismo creciente sobre el futuro de la zona euro, los rendimientos ultra bajos de la deuda y que las perspectivas de crecimiento de la región sean más bajas que las de Estados Unidos.



El BCE no entregó comentarios sobre los datos.



Aún cuando la recuperación económica de la zona euro está ganando fuerza no está beneficiando de igual forma a todos los países que la componen.



Además, los llamados a salir del bloque se están haciendo más fuertes en Italia y Francia antes de sus próxima elecciones.



Un estudio de Reuters sobre las colocaciones mostró que el mes pasado los inversores europeos aumentaron sus tenencias de activos estadounidenses, por apuestas de que el gobierno de Donald Trump emprendería un fuerte gasto público que estimularía el crecimiento y la inflación.



El BCE busca hacer lo mismo con una política agresiva de tasas de interés bajas y compras de bonos. Pero la entidad ha reclamado que sus medidas de estímulo no están siendo igualadas por los gobiernos nacionales ni por las instituciones europeas.