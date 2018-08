Inversores en medio de la volatilidad: los bonos, los recomendados de la City

En lo que va del 2018, la volatilidad cambiaria marcó el humor de los inversores en la City porteña. Los saltos bruscos en el precio del dólar generan incertidumbre y en este contexto el rearmado de carteras de inversión es una posibilidad que se plantea habitualmente en la cabeza de algunos ahorristas. ¿Vendo o compro? ¿Qué me da mayor rentabilidad? ¿Me conviene quedarme quieto y esperar a que pase la incertidumbre o me muevo de acuerdo al humor de los mercados? Estas y cientos de dudas más son las que contestan a diario los analistas bursátiles cuando hablan con sus clientes.

En este contexto las inversiones de renta fija son una opción que se plantea como atractiva para aquellos que se quieren asegurar una rentabilidad fija y más estable que lo que ofrecen opciones variables como las acciones.

Mirá también Economistas advierten que la decisión del Central intranquilizó al mercado Luis Secco y Marina Dal Poggetto explicaron la reacción de los inversores en el mercado de divisas. El viernes la autoridad monetaria decidió no intervenir en el segmento mayorista pero si lo hizo en el mercado de futuros.

Las subas en la tasa de interés de referencia de la Fed en EEUU y la incertidumbre económica local presionan a la baja los precios de los bonos.

“Viendo que los riesgos sobre el tipo de cambio aún no se disipan, no pareciera que el retorno ofrecido al largo plazo por los instrumentos en pesos compense la volatilidad de la moneda. Por lo cual, preferimos la exposición a instrumentos de renta fija denominados en dólares”, remarcan desde Puente.

Actualmente las subas en la tasa de interés de referencia de la Fed en EEUU y la incertidumbre económica local presionan a la baja los precios de los bonos. Por consiguiente, “si tomamos un objetivo de protección y preservación del capital priorizamos el posicionamiento defensivo en Letras del Tesoro de Argentina en USD (LETEs), bonos de corta duración, o Fondos Comunes de Inversión concentrados en este tipo de activos. Estos instrumentos son típicamente menos sensibles a los factores de riesgo, en contraste a los bonos de mayor duración”, agregaron desde el banco de inversión.

Los banqueros centrales de Estados Unidos discutieron un pronto aumento de las tasas de interés para contrarrestar una excesiva fortaleza de la economía, pero también examinaron cómo las disputas comerciales podrían afectar a empresas y hogares, según las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

La Fed ha estado subiendo los tipos gradualmente desde 2015 y las autoridades del banco central ahora están preocupados de que la economía tenga tanto ímpetu que haga subir los precios persistentemente sobre su objetivo de un 2 por ciento.

En lo que refiere a los bonos de menor duración, desde Puente toman como favorable la exposición a papeles como el Bonar 2020, Bonar 2024 o Argentina 2022.

Para Lucas Gardiner, Director de Portfolio Personal, “el escenario mantiene e incluso profundiza su inestabilidad. La combinación de un escenario propio claramente frágil con otro externo que suma frentes de tensión, lleva a resaltar las vulnerabilidades que presenta la Argentina. Una coyuntura que obliga a insistir, aunque suene repetitivo, en mantener una fuerte cautela en las posiciones financieras.”

“A pesar de las medidas recurrentes tomadas por el BCRA para contener el tipo de cambio y calmar al mercado, la divisa volvió a retomar el sendero alcista con un poco de ayuda de factores externos, lo que deja en evidencia cuan sensible y pequeño es nuestro mercado. En este contexto mantenemos nuestra recomendación a volcarse a instrumentos en dólares”, remarcaron desde Balanz Capital.

Opciones cortas

En lo que refiere a los bonos de menor duración, desde Puente toman como favorable la exposición a papeles como el Bonar 2020, Bonar 2024 o Argentina 2022. En detalle, estos bonos al tener un riesgo de crédito soberano son los que mejor perfil defensivo tienen dentro del conjunto de bonos argentinos. Adicionalmente y tras la corrección generalizada en los precios de los bonos durante el primer semestre del año, los rendimientos actuales lucen atractivos como puntos de entrada, destacando el caso del Bonar 2024 con una TIR indicativa superior del 7% al vencimiento, sostienen los analistas de Puente.

“Las recomendaciones de carteras defensivas, el marco de corto muestra y seguirá mostrando una foto complicada para el riesgo local. Esto no inválida la posibilidad de que sigan existiendo rebotes puntuales en las cotizaciones, aunque teniendo como base una coyuntura extremadamente sensible, y por ende, no exenta de sobre reacciones en el día a día. Algo que ha quedó claro en el movimiento observado en la última semana”, agregó Gardiner.

Los banqueros centrales de Est ados Unidos discutieron un pronto aumento de las tasas de interés para contrarrestar una excesiva fortaleza de la economía.

Con respecto al futuro económico y cambiario, desde el Banco Ciudad plantean un escenario optimista en el corto plazo. Según su último informe semanal, “si bien la economía continúa estando expuesta a los vaivenes de los mercados internacionales, se siguen dando pasos importantes que permitan ir dando forma a un marco de mayor resiliencia que el vigente a comienzos del corriente año, avanzándose (más rápidamente) en la convergencia al equilibrio de las cuentas públicas y en reducir potenciales fuentes de volatilidad cambiaria”.

“Dentro del universo soberano continuamos recomendando el AO20 (TIR 8,07% y duration 1,90 años), AA21 (TIR 10,44% y duration 2,35 años) y AY24 (TIR 9,24% y duration 2,61), destacando al Bonar 2024 con mayor valor relativo”, afirmaron desde Balanz. En lo que respecta a los títulos en moneda local, las Lebacs continúan en niveles atractivos (38%-45%), a pesar de haber comprimido 50 puntos básicos con respecto a la última licitación, agregaron desde la misma firma de inversiones.

Provinciales

En caso de haber apetito por riesgo provincial los números fiscales y las mensajes a futuro que otorguen los mandatarios al mercado son claves. Teniendo en cuenta esto, en el mercado remarcan que es una buena opción posicionarse en bonos cortos pero de provincias con un buen perfil fiscal como Buenos Aires, o en bonos garantizados por regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos. “Es importante destacar los bonos provinciales muestran de forma consistente una mayor volatilidad en comparación con sus pares soberanos, primero por tener un perfil crediticio de menor calidad, y segundo porque el acuerdo de financiamiento con el FMI contempla la eliminación de las transferencias discrecionales de recursos del Tesoro a las provincias, junto con ajustes fiscales adicionales”, recuerdan desde Puente.

“La estabilidad cambiaria depende de factores externos. Esta semana no fue Turquía la fuente de volatilidad sino Brasil. El riesgo país cedió desde los máximos pero aún se encuentra en niveles que no son confortables. Los bonos argentinos siguen castigados”, remarcó la consultora Econviews. El riesgo país se ubica en torno a 680 puntos básicos. Los rendimientos soberanos argentinos se ubicaron entre 6.6% y 10.3%.

2El recorte de tasas llegará recién en noviembre, y siempre y cuando la situación internacional lo permita. La evolución del tipo de cambio dependerá de la situación política y del plan de desarme de Lebacs, pero seguimos dependiendo de manera fundamental del apetito de riesgo en los mercados globales y su impacto en monedas de mercados emergentes”, finalizó la consultora que dirige Miguel Ángel Kiguel.