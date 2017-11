Inversión extranjera: tres de cada cuatro dólares van a activos financieros

Las inversiones en la economía real siguieron si levantar cabeza en octubre pasado, según datos del balance cambiario publicados por el Banco Central (BCRA). El mes pasado el saldo neto arrojó un ingreso de u$s 120 millones, algo mayor al de septiembre, pero algo más de la mitad de lo que ingresó en el mismo mes del año pasado.

En lo que va del año, uno de cada cuatro dólares de inversiones de no residentes fueron dirigidas a la economía real, el resto a inversiones financieras. El atractivo de la Argentina como destino para las inversiones parece haberse reducido en octubre respecto a meses anteriores, pero un patrón se mantuvo: una abrumadora diferencia entre el ingreso de inversión extranjera directa y de cartera.

La inversión extranjera directa pasó de u$s 72 millones netos en septiembre a u$s 120 millones en octubre, mientras que la inversión en cartera cayó de u$s 1978 millones a u$s 824 millones en el mismo plazo.

"Por el lado de la cuenta capital y financiera cambiaria el ingreso de capitales vino explicado por un neto de u$s 824 millones de inversión de portafolio de no residentes, lo cual sería explicado debido a las elevadas tasas de interés fijadas por el BCRA. Por su parte la inversión directa de no residentes apenas alcanzó los u$s 120 millones. Por lo que entraron casi u$s 7 de inversión financiera por cada dólar que ingresó para inversión real", analizó un informe de la consultora ACM.

De los ingresos de inversiones financieras, u$s 400 millones fueron acreditados en cuentas locales en moneda extranjera (no es "carry trade") y según el BCRA fueron destinadas en su mayoría a la suscripción de Títulos del Tesoro Nacional.

El carry, sin embargo, conservó su atractivo en un mes en el que las tasas recién empezaron a repuntar a partir del 24 de octubre, cuando subió la tasa de referencia. "En este sentido, en octubre, las inversiones de cartera de no residentes destinadas inicialmente a pesos resultaron en ingresos netos por u$s 420 millones, mostrando una reducción significativa con respecto al máximo histórico de septiembre, aunque se ubicó entre los meses con mayores ingresos del año", detalló el BCRA.

En comparación con octubre del año pasado, la inversión extranjera directa cayó desde u$s 228 millones, mientras que la inversión de cartera lo hizo desde los u$s 223 millones. En el acumulado en el año, mientras tanto, la inversión extranjera directa suma u$s 1917 millones en 10 meses, prácticamente el mismo nivel que mostraba a octubre del año pasado. En cuanto a la inversión de cartera, en los primeros 10 meses del año sumó u$s 8216 millones, un salto de casi el 400% en comparación con el año pasado.