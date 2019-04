Interna al rojo vivo en la cúpula del MAE: se fueron directivos históricos

“Razzia en MAE. Tiempos nuevos. La nueva CEO, Mariana Franza, cree que tiene que venir gente nueva, lo que produjo peleas, internas, posiciones encontradas en el directorio, enconadas posturas de varios directores con los echados, caza de brujas, un lamentable puterío”, describe una alta fuente que conoce esta interna al rojo vivo que se está suscitandio en el Mercado Abierto Electrónico.

La mayor sorpresa fue la desvinculación del Mariano Ciapuscio, quien desde 1989 a 1995 fue responsable de Sistemas y luego ascendido a la estratégica posición de Technology & IT Manager. Este MBA del IAE era la estrella de Sistemas, ya que muchos lo catalogan como el inventor del SIOPEL y el que se lo vendió a la Bolsa de Colombia, de Costa Rica y hasta al Bovespa. “Un gerente de Sistemas tan fogueado será difícil de reemplazar, ya que conoce el lenguaje informático del MAE desde el principio”, deslizan puertas adentro, donde tienen miedo de ser los próximos.

Además desvincularon también al subgerente de IT, Fernando Gómez Poviña, sin antes tener un reemplazo. “Esto generó un gran desconcierto en el mercado, porque hubieran hecho como con Nano Estrada (hoy dedicado al golf), que se sabía de su salida hacía meses, pero esperaron hasta tener un reemplazante en la gerencia general, pero parece que acá había choques con la número uno, que viene con la cultura dura y mentalidad Goldman Sachs. Es licenciada en Sistemas con un MBA, sabe una bocha de finanzas, y los pasó por encima a todos”, describe una fuente consultada, al tanto de los pormenores ‘Maeísticos’. “Pero no es lógico que saque a gente tan importante sin tener todavía a los reemplazantes elegidos, proque no se consigue gente de Sistemas de su nivel, ya que debe ser alguien que conozca muy bien la tecnologpía electrónica del mercado financiero, ya que MAE tiene 200 agentes, entre los cuales se encuentra nada más y nada menos que el BCRA, pues el MAE opera todas las transacciones del Tesoro y del Central”, comentan.

Luego le llegó el turno a Irene Isola, gerente de Mercados de MAE, considerada entre sus pares como ‘la reina del mercado de bonos y dólares’, a cargo de la mesa de dólares y futuros de dólares. De hecho, los jefes de la mesa de todos los bancos y hasta los del BCRA la llamaban a ella para consultarla antes de cerrar los pases y las tasas. Venía de ser subgerenta del Banco Central en temas de finanzas y futuros antes de entrar en MAE, donde ahora es reemplazada por quien era su segundo, José Vogel, el subgerente de Mercados. Según describen quienes conocen la interna, hubo choques con ‘la rubia’, como llaman en la jerga a la nueva CEO, que según cuentan tiene su carácter y todo este turnaround lo está haciendo junto a una consultora internacional. La otra salida fue la de Enrique Savanti, gerente de Calidad y Comunicación. Por lo pronto, el 25 es la asamblea de MAE y en la primer reunión de directorio post asamblea se decidirá quién será el nuevo presidente, cargo que hoy ejerce el CFO de Galicia, Pablo León, pero no sabe si sigue: “Está bueno no atornillarse a la silla”, contestó al ser consultado por este diario.

Sobre los cambios, dijo que en el caso de Isola se estaba jubilando, mientras que Ciapuscio “cumplió un ciclo, que fue muy bueno y estamos muy contentos, pero nos parece bien la renovación de gente, que esté más actualizada con las nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar. Ahora estamos buscando una persona de afuera para reemplazarlo, pero abajo hay gente muy talentosa”.

Por otra parte, remarcó que el MAE tiene una polítioca de egresos donde paga mucho por las indemnizaciones de lo que corresponde por ley, y que los cambios no fueron impulsados por Franza, sino que se trató de un acuerdo de los accionistas. Si bien reconoce que será difícil encontrar un gerente de IT, sabe que nadie es irremplazable, aunque el talento tecnológico es tan complicado de encontrar que hoy los gerentes de IT pueden ganar más que los financieros.

León anticipó que van a buscar crecer y contratarán más gente que quiera crecer junto a la compañía, que tiene una estrategia enfocada en el crecimiento de clientes y de transformación tecnológica: “Vamos a buscar la mejor gente, siempre priorizando a los empleados del MAE, donde hay mucho talento, y a los que nos falte los buscaremos afuera. Pero estaremos tomando gente, algo raro hoy en este país”.