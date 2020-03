Índice del miedo en Wall Street toca máximo histórico: supera el pánico de la quiebra de Lehman Brothers

Los principales índices de Wall Street empezaron la semana con una caída de 10% y generó que el New York Stock Exchange (NYSE) debió suspender las operaciones en la apertura debido a que el Dow Jones llego a caer más de 2250 puntos en cuestión de minutos.

El índice del miedo, que mide la volatilidad en las acciones americanas superó su mayor nivel en la historia. Hasta ahora, el récord había sido tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, alcanzando valores de 70 puntos. Actualmente el índice toca los 74 puntos y se ubica en un techo histórico.

Según la cadena Reuters, las compañías del S&P 500 perdieron más de u$s 2 trillones en valor en los primeros minutos de negociación el lunes mientras los inversores se atemorizaban por el creciente daño de la pandemia de coronavirus en la economía global.

La negociación en los tres principales índices bursátiles de EE. UU. Se detuvo durante 15 minutos en la apertura, la tercera pausa en seis días, ya que el índice de referencia, S&P 500 cayó un 8% y provocó un corte automático.

Esta caída se da justo después de que el domingo, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo a la tasa de interés de referencia al rango de entre 0% y 0,25%, siendo este su nivel más bajo desde 2008. Además, anuncio la inyección de un paquete de compras de activos por un total de u$s 700.000 millones. Aun así, el mercado no logra frenar su pánico y el temor sigue entre los inversores.

Todos los sectores de Wall Street operan en rojo con las acciones financieras con desplomes de un 12,6%. El sector energético también registra caídas del 10%, similar a las perdidas en las acciones del sector tecnológico.

"El factor miedo está por las nubes esta mañana", explicó Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York. "Los mercados están asustados por la emergencia de los bancos centrales que intervienen y agregan miles de millones de dólares de liquidez", afirmó.

El índice de aerolíneas cayó 16.3% debido a que los ingresos de marzo de United Airlines Holdings Inc cayeron u$s 1.500 millones. La aerolínea advirtió a los empleados que los aviones podrían estar volando casi vacíos en el verano. Finalmente, los operadores de líneas de cruceros Carnival Corp y Royal Caribbean Cruises Ltd cayeron más del 13% durante las primeras ruedas del lunes.