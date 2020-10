Impulsan un sistema de participación público privado para riesgo pandémico

"Estamos en una temporada de pandemias". Quien lo afirma es el especialista en riesgo Alejandro Guerrero, CEO de Marsh para Argentina y Uruguay. En diálogo con El Cronista planteó la necesidad que el sector asegurador y los gobiernos avancen en un sistema de Participación Público Privado (PPP) para riesgo pandémico luego de que el coronavirus marcó un antes y un después en el mundo.

¿El sector veía la posibilidad de una pandemia de este tipo?

Los últimos informes de riesgo siempre tuvieron a las enfermedades infecciosas como un tema de alto impacto, pero le daban menos probabilidades de que ocurrieran. Le daban más importancia al cambio climático. Marsh viene trabajando en el "pandemic risk", sacamos un producto en junio 2018 para asegurar contra pandemias a nivel mundial pero lo dimos de baja ya que pese a las advertencias parecía una situación no inminente y lo dimos de baja porque no se vendió como se esperaba.

Pero aún así para ustedes el tema de la pandemia estaba en el radar

Creíamos que era inminente. En los últimos 20 años hubo 10 pandemias, menos notorias, con menos impacto. Ahora entramos en un mega siniestro que afecta a todo el mundo y la actividad privada no alcanza a hacer frente. Si todo el mundo hubiese comprado el seguro estaríamos fundidos. La prima era 5 mil veces más barata que hoy, pero no hubiese habido tanta capacidad para atender a todas las necesidades. Iba dirigido a sectores que resultaron muy golpeados como aeronáutica y turismo.

¿Qué es lo que enseña esta pandemia? ¿Qué desafíos plantea?

Para todo lo que es pandemias y ciertos desastres de tamaños de enormes magnitudes definitivamente tenemos que ir hacia un modelo de seguros de Participación Público Privado (PPP), un gran reasegurador público privado para armar una solución a la medida que cada país crea necesario. Es un tema que alcanza a todos los países y en cada país en el que estamos presentes estamos invitando a los gobiernos a participar. Vamos a entrar en una era de pandemias y tenemos que prepararnos para lo que va a venir.

¿Han avanzado con algunos países en este tema? ¿Cuáles fueron las reacciones?

La idea es empezar a discutir en todos los países que estamos presentes con sus gobiernos cuáles son las alternativas a las que se puede llegar. Lo que estamos haciendo es escribir cartas a los distintos actores. En Argentina las remitimos a Presidencia de la Nación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros y los invitamos a tener charlas. Con algunos países hubo más respuestas y avances. En Estados Unidos el tema está en discusión en el Congreso. A nivel local sé que lo han leído pero no es obviamente una de las prioridades hoy.

¿Este modelo de Participación Pública Privada sería solo para pandemias?

El "pandemic risk" más allá de la parte de la pandemia humana tendría que tener una cobertura de temas conjuntos como son las zoonosis, cambio climático. Ir también atacando los otro mega riesgos que requieren si o si de un modelo público privado como por ejemplo los incendios forestales, una sequía.

¿Qué rol pueden jugar los organismos multilaterales?

Organismos como el BID pueden brindar el recursos para garantías y te pone todo el proyecto al nivel de una multilateral. Hay préstamos blandos para desastres climáticos que el BID puede dar a mejores tasas o cero tasas y el Gobierno solo afronta un compromiso que no significa poner plata en el corto plazo.

Hubo respuesta desde el Gobierno argentino

Seguimos tratando de llegar a distintos puntos. No queremos convertir esto en un tema polarizado por partido. Si lo llevamos de un lado se van a oponer del otro por eso tenemos contactos de los dos lados. Buscamos un punto de coincidencia que no sea utilizado como brecha. No es oportunismo es pensar y planificar hacia adelante. Ébola, dengue, Sars y otras en 20 años. Queremos mantenernos al margen de la discusión política, esto es un risk management de país, no es comprar un seguro. Son millones de dólares perdidos.