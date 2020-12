Impuesto a las Leliq: cambian el pacto fiscal para cruzar a la Ciudad

El Gobierno nacional escaló la micro pelea por los recursos federales entre el BCRA y la Ciudad de Buenos Aires. Después de que el Central le advirtiera a Horacio Rodríguez Larreta acerca de su falta de potestad para gravar instrumentos de política monetaria, el gobierno nacional movió entre las provincias una jugada más audaz.

En un documento, la Nación modificó la redacción del Consenso Fiscal que impulsa para incluir una aclaración que podría encerrar más a la administración de Rodríguez Larreta y así evitar que perciba Ingreso Brutos a los intereses de las Letras de Liquidez del BCRA y de los pases.

En el nuevo texto, el Ejecutivo busca extender la suspensión de la baja de impuestos en las provincias pero exige a los distritos desistir de reclamos ante la Corte Suprema.

Si bien este borrador pone en una situación incómoda a la Ciudad de Buenos Aires, que inició una demanda en el más alto tribunal por la quita en la coparticipación, también le da pie a esta administración para sostener que podrá cobrar una alícuota del 7% sobre los intereses que originen las Leliq en su jurisdicción. Concretamente, en la Ciudad aseguran que el punto 3° del nuevo borrador, al que pudo acceder El Cronista, resuelve: "Mantener la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA, así como sobre las operaciones de pases entre entidades financieras, cuando la contraparte fuera el BCRA".

Este punto es el que, para la Ciudad, encierra una contradicción. "Esta cláusula no estaba incluida en el documento original y entra en contradicción con lo que dijo Pesce el viernes sobre que la Ciudad no puede gravar a las Leliq con Ingresos Brutos. Acá el Consenso les pide a las provincias que no los graven: es decir que sí se podían gravar, pero lo que había hasta ahora era una exención", alertaron fuentes a este diario.

A pesar de la alerta del presidente del BCRA, en la Ciudad insisten en que lo que comenzará a gravarse desde 2021 son los intereses de las Leliq y no se estaría creando un nuevo impuesto, sino restaurando uno que estaba vigente con anterioridad.

Con esta acción, la administración de Rodríguez Larreta busca recaudar $ 12.000 millones y que el gravamen solo alcance a los intereses que arroje la tenencia de Leliq. Pero las estimaciones privadas son un poco más ambiciosas y ven que por esta vía las arcas porteñas pueden hacerse de $ 40.000 millones

Así, parece hacer oídos sordos a la advertencia de Miguel Pesce. Aunque no lo haya dicho expresamente, el titular de la autoridad monetaria, dejó entender que irá por la vía judicial. El banquero central le "recordó (a Larreta) que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los actos legislativos de las respectivas jurisdicciones no pueden avanzar sobre aspectos que atañen al manejo de la regulación normativamente delegada por el Congreso al BCRA".