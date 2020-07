Importadores se quejan ante el Banco Central por falta de dólares

El directorio del Banco Central decidió prorrogar la vigencia de la Comunicación A 7030 y sus actualizaciones, e incluir una nueva facilidad para que se puedan cancelar obligaciones pendientes por importaciones garantizadas por entidades financieras.

La decisión fue aprobada en la Comisión y será ratificada en la reunión de directorio. Destacan que no sólo no hay restricciones, sino que siguen trabajando con el sector privado para superar las dificultades que todavía puedan registrarse.

Sin embargo, Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), alerta que hay más de 1000 licencias no automáticas paradas sin resolver desde hace 60 días y sectores que al día de hoy no le sale ninguna licencia.

“Neumáticos, baterías de coche, textiles, calzado y juguetes son los más castigados. Hay preocupación por las normativas del Banco Central, que van en detrimento de la producción”, afirma García.

Desde CIRA piden al regulador que les permita girar al exterior sin límite, como era antes de la Comunicación A7030, y que eliminen la Comunicación A6844, que les da sólo 90 días para el ingreso de mercaderías, lo cual sostienen que es imposible de cumplir.

Piden 180 días para para bienes comunes y 365 para bienes de capital, prorragable por la importancia, ya que el tiempo de construcción se extiende si, por ejemplo, se trata de una planta llave en mano. En cuanto a los dólares, exigen que les autoricen los necesarios, mientras se justifique el giro.

El BCRA había autorizado el 7 de julio el pago de deudas comerciales con el exterior, aunque dentro del límite de u$s 1 millón de acceso directo al mercado de cambio, que ya rige para la realización de pagos anticipados de importaciones.

Además, había liberado el pago de las cartas de crédito emitidas por bancos internacionales a favor de importadores locales al momento de su efectivo vencimiento.

El ex subsecretario de Industria, Miguel Ponce, advierte que el BCRA pareciera no comprenden cómo son los plazos de los procesos productivos en la industria, ya que obligan a pagar a 90 días cuando una línea de montaje puede tardar seis meses en desarrollarse.

“Un envío desde Asia puede tardar 90 días y el Central quiere que se liquide antes. Espero que lo vayan ajustando, pero hasta que no se cierre el tema de la deuda, mirarán a todo con lupa, lo que va a generar un alza de precios y faltantes, como ya ocurre con neumáticos y tractores que se necesitan para el campo”, ejemplifica Ponce.

En el sector recalcan que, por la recesión, incluso “se está importando menos en dólares que el año pasado, así que en el Central tampoco pueden decir que se está superando esos parámetros”.

Para García, falta sentido común: “Deberían entender la problemática, hoy el importador se debate para obtener una licencia no automática, tienen parada la mercadería en puerto desde hace más de tres meses. Entre la presión del BCRA son sus normativas, la AFIP con la capacidad económica financiera y la Secretaría de Comercio que no libera las licencias, es un cóctel destructivo, porque no hay una sola industria que produzca algo sin tener algún insumo importado”.