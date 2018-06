Imparable: el dólar mayorista superó los $ 29,30 y el minorista coquetea con los $ 30

El dólar mayorista sumaba 1,20 pesos y se vendía pasado el mediodía a $ 29,30 pesos en el MULC, con lo que alcanzaba un nuevo récord.

El dólar minorista mostraba un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) al sumar $ 1y operar a $ 29,60, cifra que superaba ampliamente en los bancos privados.

En tanto, el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) cotizaba a $ 29,31, 63 centavos por encima del cierre de ayer.

A las 13, el Central licitó por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda u$s 150 millones a un precio promedio de corte se ubicó en $ 29,12, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 29,06.

El dólar blue operaba a $ 28,80.

Qué dicen los analistas

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron en diálogo con El cronista que la suba "se da en una rueda en la que el volumen negociado es muy poco", unos u$s 65 millones al mediodía.

Gustavo Quintana de PR Cambios coincidió en que "el volumen negociado es muy bajo para un fin de mes", ya que hoy es la última rueda hábil del mes.

"Es un volumen inusualmente bajo para un fin de mes. Creo sin embargo que al mercado le cuesta por ahora convalidar estos niveles, pero como siempre, creo que es una combinación de factores que se dan para que suba el tipo de cambio", analizó.

En este sentido, remarcó que el mercado local "está estructuralmente falto de dólares, un bien que escasea sube de precio".

"Es una lógica muy antigua, el mercado ajusta por cantidad o por precio, en este caso, por precio", agregó.

Para el analista financiero Christian Buteler, "hubo un cambio en la cúpula del BCRA pero no en la política económica del Gobierno".

"Entraron u$s 15.000 millones y se sabe que u$s 7500 son para vender en el mercado. Si no los usan ahora cuando lo van a usar", cuestionó.

El jueves la moneda saltó un promedio de 70 centavos en todos sus segmento, en una rueda en la que Hacienda decidió aumentar en u$s 50 millones el monto de la habitual subasta de u$s 100 millones diarios, que realiza por su cuenta y orden el BCRA.

En una rueda que tuvo fuerte tendencia alcista el Central también renovó futuros, pero ambas decisiones no alcanzaron para calmar el billete. El mercado de futuros se operó con un volumen récord de u$s 2600 millones ayer.

Cotización banco por banco. Fuente: BCRA