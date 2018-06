Imparable: dólar se acercó a $ 30 y BCRA intervino para frenar suba

El mercado cambiario no encuentra la calma y hoy vivió una rueda de máxima tensión y mucha volatilidad. Con la ausencia total de la oferta privada, el dolar repitió la tendencia alcista de ayer, pero a una velocidad todavía mayor; la aceleración fue tal que después de subastar los u$s 150 millones diarios (en realidad son u$s 100 millones, pero subieron el monto por ayer y hoy) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda y Finanzas, el Banco Central subastó otros u$s 300 millones de sus reservas para tratar de frenar la suba.

Así y todo, tanto el dólar mayorista como el minorista cerraron en alza y en récords nominales. El mayorista terminó la última rueda del mes en $ 28,85 (75 centavos más que ayer) en el MULC, tras haber tocado máximos de % 29,45. En la semana, registró un alza de $ 1,84 y en junio, de $ 3,89.

El dólar minorista mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA) al sumar hasta $ 1,20 y rozar los $ 29,80, cifra que superaba ampliamente en los bancos privados. Al cierre, el dólar del Banco Nación -que tiene habitualmente una de las cotizaciones más bajas- quedó en $ 29,4, pero el promedio que releva el Central en bancos de la City cerró en $ 29,57.

El dólar aumentó desde enero un 54,7% y desplazó en rendimiento el atractivo de otros activos domésticos

A las 13, el Central licitó por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda u$s 150 millones a un precio promedio de corte se ubicó en $ 29,12, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 29,06.

La postura no alcanzó a calmar una demanda que obligó a la autoridad monetaria a colocar u$s 400 millones de sus propias arcas. Recién ahí el billete empezó a retroceder pero no fue con fuerza, aunque si revirtió la tendencia.

"Los precios tuvieron hoy un recorrido amplio y con significativa volatilidad, en un escenario de nerviosismo que solo se atenuó luego de la segunda subasta oficial. La amplitud entre máximos y mínimos operados fue de las más altas de los últimos tiempos y reflejó la dispersión de los valores en un contexto de incertidumbre", apuntó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en su informe diario.

El total operado en el segmento de contado fue de u$s 1017,21 millones, mientras que en el de futuros se operaron u$s 190,20 millones. En la primera subasta de hoy por parte del BCRA el precio de corte promedio fue de $ 29,01; en la segunda, de 28,95; eso implica que, esta vez, a diferencia de las anteriores, los compradores pagaron más que el precio al que terminó cerrando el billete en el mercado mayorista.

Qué dicen los analistas

Desde ABC Mercado de Cambios destacaron en diálogo con El Cronista que la suba "se dio en una rueda en la que el volumen negociado fue muy poco" y en la que la oferta de los privados volvió a brillar por su ausencia.

Gustavo Quintana de PR Cambios coincidió en que "el volumen negociado fue muy bajo para un fin de mes", ya que hoy es la última rueda hábil del mes.

"Es un volumen inusualmente bajo para un fin de mes. Creo sin embargo que al mercado le cuesta por ahora convalidar estos niveles, pero como siempre, creo que es una combinación de factores que se dan para que suba el tipo de cambio", analizó.

En este sentido, remarcó que el mercado local "está estructuralmente falto de dólares, un bien que escasea sube de precio". "Es una lógica muy antigua, el mercado ajusta por cantidad o por precio, en este caso, por precio", agregó.

Para el analista financiero Christian Buteler, "hubo un cambio en la cúpula del BCRA pero no en la política económica del Gobierno".

"Entraron u$s 15.000 millones y se sabe que u$s 7500 son para vender en el mercado. Si no los usan ahora, ¿cuándo los van a usar?", cuestionó.

El jueves la moneda saltó un promedio de 70 centavos en todos sus segmento, en una rueda en la que Hacienda decidió aumentar en u$s 50 millones el monto de la habitual subasta de u$s 100 millones diarios, que realiza por su cuenta y orden el BCRA. En una jornada que tuvo fuerte tendencia alcista el Central también renovó futuros, pero ambas decisiones no alcanzaron para calmar el billete. El mercado de futuros operó ayer un volumen récord de u$s 2600 millones.