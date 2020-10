IRSA reestructura su deuda de corto plazo ante las restricciones del BCRA

IRSA oficializó el proceso de reestructuración de su deuda en dólares de corto plazo por un monto de u$s 181,5 millones ante las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central, indicó la empresa en una misiva ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"La sociedad ha anunciado una oferta de canje y solicitud de consentimiento para cualesquier y todos los tenedores de las Obligaciones Negociables (ON) Clase I (IRPC1) emitidas en dos tramos a una tasa fija del 10% con vencimiento el 15 de noviembre de 2020 en circulación", detalló la firma propiedad del empresario Eduardo Elsztain en el comunicado.

La firma, cumplidora de sus obligaciones inclusive después de la crisis del 2001, aseguró que el proceso de reestructuración se produce como consecuencia de la Comunicación "A" 7106 dispuesta por el Banco Central como respuesta a la permanente pérdida de reservas.

Las nuevas condiciones dispuestas por el BCRA hace apenas dos meses complicaron el acceso de los corporativos al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La normativa exigía que todas aquellas compañías que debieran hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera que superasen u$s 1 millón por mes hasta el 31 de marzo de 2021, debían presentar un plan de repago. Este programa debía incluir un monto neto de acceso al mercado de cambios que no supere el 40% del monto de capital que vencía y, para el resto, una prórroga de pagos de al menos dos años.

Dicha norma fue luego flexibilizada por el BCRA. La entidad determinó que las empresas podrán acceder al mercado de cambios con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital e intereses de deudas financieras. Adicionalmente dispuso que podrán acceder al mercado de cambios con anterioridad a la fecha de vencimiento, cuando la precancelación se concreta en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda.

Respecto a la deuda que debe afrontar IRSA, fuentes del mercado consultadas por El Cronista coincidieron en que la empresa contaba con los fondos para hacer frente a sus compromisos, pero la medida impuesta por el BCRA complicó el asunto. Al mismo tiempo, confiaron que el proceso se desarrollará de manera exitosa.

Ante esta situación, IRSA puso dos ofertas sobre la mesa, a fin de evitar el default con sus acreedores. En primer lugar, avanzará con la emisión de ONs Clase VIII a una tasa de interés fija anual del 10% con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión y liquidación, con amortizaciones anuales en dólares por hasta un valor nominal u$s 108.911.224. Además, incluye un repago de capital de las ONs existentes a ser presentadas al canje en efectivo en moneda extranjera de al menos el 40% del monto de las ON a canjear.

La segunda opción, en tanto, se trata de ONs Clase IX a ser emitidas a una tasa de interés fija nominal anual del 10% en dólares, con vencimiento el 1° de marzo de 2023 por hasta un valor nominal de u$s 108.911.224, ampliables hasta u$s 181.518.70, a ser integradas en especie, mediante el canje de las ON existentes o a través de la suscripción en efectivo.

Sobre IRSA

IRSA Propiedades Comerciales S.A. (IRSA PC) es uno de los principales operadores de shoppings del país. Fundada en 1994, el grupo opera 332.642 m2 en 14 centros comerciales, 115.640 m2 en 8 edificios de oficinas premium y una extensa reserva de tierra para futuros desarrollos comerciales.

Entre su portafolio, seis de los shoppings están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Abasto, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Dot Baires Shopping y Distrito Arcos), dos en el Gran Buenos Aires (Alto Avellaneda y Soleil).

El resto se encuentran ubicados en diferentes provincias (Alto Noa en la Ciudad de Salta, Alto Rosario en la Ciudad de Rosario, Mendoza Plaza en la Ciudad de Mendoza, Córdoba Shopping Villa Cabrera en la Ciudad de Córdoba, Alto Comahue en la Ciudad de Neuquén y La Ribera Shopping en la Ciudad de Santa Fe), mientras que posee la propiedad del edificio histórico del centro comercial Patio Olmos, en la Provincia de Córdoba, operado por una tercera parte.