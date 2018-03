Hoy vence el plazo para comprar las acciones de la Bolsa en el nuevo mercado

Hasta hoy, los socios y empleados de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tienen tiempo para comprar las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) que están en poder de la institución madre del mercado local. El proceso empezó hace algunas semanas y más de 1500 personas ya suscribieron acciones. "Recibimos a unos 250 interesados por día", comentaron en el recinto de 25 de Mayo y Sarmiento.



La Bolsa le vende 2052 acciones de BYMA a cada socio o empleado a un valor de $ 56,25, según una estimación efectuada por dos evaluadoras de flujos futuros de fondos, una nacional y otra internacional. En total, cada suscriptor debería desembolsar $ 115.425 pero la Bolsa ofrece la posibilidad de pagar el 5% de ese monto y prendar el resto por 10 meses. La amplia mayoría de los interesados hicieron uso de esa opción y solo pagaron $ 5771 al momento de suscribir. La prenda es gratuita y no tiene cuotas estipuladas, por lo que cada uno de los nuevos accionistas podrá pagarla como quiera dentro del plazo acordado. La única restricción será que, hasta tanto no cancelen la deuda, no podrán disponer de las acciones.



Según el acuerdo original, la Bolsa tenía el 40% de las acciones de BYMA y el resto se distribuía entre los más de 180 accionistas del Mercado de Valores (Merval). Sin embargo, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó BYMA –el pasado 29 de diciembre–, estableció que ningún accionista podía tener más del 20% del capital. En consecuencia, obligó a la Bolsa a desinvertir la mitad de su tenencia. A su vez, el organismo regulador permitió que la Bolsa venda hasta un 10% entre sus socios y empleados.



La primera parte del proceso de desinversión finaliza hoy y la entidad bursátil tendrá hasta el próximo 29 de diciembre para vender el resto de sus acciones, esto es, lo que no pueda colocar entre sus socios y empleados y el 10% adicional. Según fuentes del mercado, 6 bolsas iberoamericanas están interesadas en comprar una participación en el nuevo mercado local.





Luego del proceso de desinversión, la Bolsa todavía será el mayor accionista individual de BYMA. En el nuevo escenario, la institución se ocupará de realizar el listado técnico, es decir, la verificación y el control de las empresas cotizantes, en virtud de un acuerdo con el Merval. Dicho convenio se rubricó por 5 años pero desde la Bolsa confían en que se renovará para aprovechar los equipos técnicos de la institución.



Mientras tanto, BYMA ya tiene autorización de la CNV para salir a cotizar –tal como lo establece la Ley de Mercado de Capitales– y se espera que lo haga en la primera semana de mayo. Para el presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, "BYMA va a ser exitosísimo" y, después de un tiempo, "será el segundo mercado latinoamericano, detrás de Brasil".



El titular de la Bolsa también consideró que la salida de BYMA dará el puntapié inicial para que otras compañías se acerquen al mercado durante el año: "Aunque BYMA no va a hacer una Oferta Pública Inicial, va a tener más de 2000 accionistas. Además, tiene muy buenos números y su precio inicial será tan bajo que va a atraer clientes. BYMA es la continuidad del Merval y la Caja de Valores, dos entidades con grandes balances, cuyas utilidades le dan al comprador la seguridad de que está adquiriendo una sociedad que tiene renta desde el primer día", señaló. Sin embargo, todavía es una incógnita es a qué precio saldrá BYMA al mercado, ya que el valor se determinará por oferta y demanda.