Hoy se reúne la Fed: cómo puede impactar en bonos argentinos

El buen dato de PBI de la economía americana sorprendió al alza, al evidenciar que la actividad creció 3,2% anualizado en el primer trimestre, por encima del 2,3% esperado. A su vez, no se registraron presiones inflacionarias y deja a la Reserva Federal de EE.UU. en una postura en la cual encuentra señales mixtas de la economía.

Hoy, el comité de política monetaria de la Fed (FOMC) se reúne para decidir sobre la suba de tasas. Actualmente las tasas de interés en EE.UU. se encuentran en 2,44% y según el consenso del mercado, lideran las probabilidades de que se mantengan los tipos de interés.

Esperan pocas reacciones positivas para los bonos argentinos. Los bonos sufrirían si la Fed sube la tasa y no se recuperarían si la mantiene o si la decide bajar.

En los últimos meses las probabilidades de que veamos cambios en los niveles de tasas de interés en EE.UU. cambiaron drásticamente y se espera que la Fed no toque la tasa de interés este año. Incluso, comienzan a pesar aún mas las chances de que la reserva Federal recorte las tasas.

Las probabilidades de aumento de tasa colapsaron a cero para todo 2019 y las probabilidades de que bajen las tasas se incrementan conforme pasa el año, alcanzando el 65% para la última reunión del año.

Si bien es un buen dato para los mercados emergentes en general y argentina en particular, probablemente los bonos argentinos no se beneficien de un escenario mas favorable para esta clase de activos producto de que los eventos locales condicionan al futuro de los mismos.

Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que el escenario de política monetaria de todos los países se encuentra este año mucho mejor de lo que se percibía el año pasado. De todos modos, el factor político local condiciona a la renta fija soberana.

“Si bien el escenario internacional contribuye a que el contexto local se posicione en mejores condiciones, el hecho de que la curva soberana en dólares este invertida, con la suba de tasa de interés de la Leliq y la debilidad de los bonos argentinos, habla de una situación en la que el riesgo político lidera el mal momento de los activos financieros argentinos”, sostuvo el director de PPI.

Como resumen, Roig entiende que una Fed más dovish, le resulta prácticamente irrelevante a los bonos argentinos.

“Creo que, el hecho de que estemos en un escenario mas benévolo en cuestiones monetarias beneficia en el margen a Argentina, con los bonos mostrando marginales recuperaciones. A su vez, si el contexto fuese negativo, Argentina se perjudicaría de dicho contexto y probablemente los activos financieros sufrirían”, dijo Roig.

Según un operador de bonos de un banco local, la única forma en que los bonos argentinos puedan evidenciar cambios es por una sorpresa negativa del mercado.

“Solo veríamos cambios significativos en la renta fija si es que hoy la Fed decide subir la tasa de interés porque percibe un recalentamiento de la economía. No creo que veamos ningún cambio en los bonos locales si es que mantiene o si baja la tasa de interés, siendo esta una buena noticia para la deuda emergente en general y argentina en particular. En concreto, no nos beneficiamos de la buena noticia y solo deberíamos ver un impacto si la noticia es negativa”, dijo el trader.

A la hora de hacer un balance de la actualidad de los activos financieros, el condicionamiento del factor político sobre los activos financieros es una constante entre los analistas del mercado.

Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS aclaró que los últimos indicadores van configurando un mejor escenario externo para Argentina, ya que se disipan un poco los riesgos de crecimiento mientras la inflación se mantiene contenida, habilitando a los principales bancos centrales a sostener sus políticas monetarias acomodaticias. De todos modos, para Yarde Buller, el riesgo político condiciona a la performance de los activos locales.

“Como es habitual, el relajamiento de las condiciones financieras permite que se recupere el apetito por riesgo emergente y esto favorece a Argentina. El riesgo político y las dudas de sostenibilidad probablemente van a terminar pesando mucho más sobre el desempeño de los activos argentinos, pero igual es una gran noticia que esté perdiendo fuerza el principal factor que podía agregarnos presión desde el exterior”, aclaró.

Finalmente, en línea con los demás analistas, Nicolás Max, director de Asset Management de Criteria entiende que nunca es irrelevante que la economía internacional se encuentre estabilizada o que evidencie buenos números, por más que hoy en día los eventos locales se encuentren condicionando el valor de los activos argentinos.

“En algún momento pasas a tener mayor o menor correlación con tus pares, dependiendo de la intensidad de los eventos locales. Hoy los factores locales están dominando el precio de los activos argentinos. Pero, aun así, siempre hay un peso del contexto internacional y del valor relativo frente a otros emisores emergentes comparables”, concluyó Max.