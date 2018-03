"Hoy nuestro desafío es convertirnos en el banco campeón de las Pymes"

Como siempre, la sede central del Supervielle en pleno microcentro transmite una liviandad que no es propia de la City.



En su oficina del luminoso edificio espera el CEO del grupo, Patricio Supervielle.



Desde la histórica salida a bolsa del año pasado, la apuesta fue una agresiva expansión del crédito con foco en potenciar la relación con las Pymes y una fuerte inversión en tecnología. Rodeado de obras de jóvenes artistas argentinos, que se multiplican en todo el banco, Supervielle habla de su visión del negocio y la agenda desafiante de una Argentina que necesita generar "acuerdos para el Tricentenario que definan políticas de Estado".



–Fueron de los primeros en incursionar en el mercado internacional post-arreglo holdout con un debut bursátil que venían madurando hace tiempo. ¿Cómo fue la experiencia y cuál fue la lógica detrás de ese timing?



–Se dio una oportunidad única. Había un enorme entusiasmo de los inversores por la Argentina. La emisión fue tres veces sobresuscripta. El 93% de los inversores es del exterior, si bien intentamos favorecer al mercado local. Pero la verdad es que hubo un gran interés de fondos extranjeros y además muchos era la primera vez que invertían en el país. Lo cierto es que llegar a hacer una apertura de capital como la que hicimos supuso una preparación que requirió casi un año de trabajo intenso de equipos multidisciplinarios. A título personal, te puedo decir que fue un gran orgullo pero también la experiencia nueva de conocer inversores sofisticados y atender todas las preguntas, lo que te obliga ser muy claro en los conceptos y muy preciso en la visión del negocio.



–En vista a futuras colocaciones afuera, ¿les preocupa un encarecimiento del costo del fondeo asociada al desembarco de Trump en Estados Unidos?

–Es verdad que con el cambio de política que se avecina en Estados Unidos habrá un incremento del costo financiero que ya se dio parcialmente pero la Argentina va a mitigar en buena medida ese efecto por compresión de spreads. Y eso es porque el país dio todos los pasos para dejar de ser un mercado de frontera y volver a ser emergente, lo que es muy importante porque le abre la posibilidad a muchos fondos de invertir en la Argentina.



–En su momento, cuando concretaron la salida a bolsa que les permitió duplicar su patrimonio, anticiparon que el plan era volcar esos recursos básicamente a la expansión del crédito. ¿Qué pasó desde entonces y dónde está hoy concentrada la apuesta?

–El Grupo viene ganando participación en el otorgamiento de crédito en los últimos 15 años. Cuando hicimos el IPO en mayo nuestro market share en el sistema privado era del 3,9% y hoy ya es de 4,4%. Tenemos una excelente franquicia tanto en individuos como en empresas pero si tuviera que sintetizar el desafío principal es transformar nuestra relación con las miles de Pymes que operan con nosotros y pasar de ser líderes de productos a ser el banco principal. Esto quiere decir desarrollar relaciones integrales transaccionales. Históricamente hemos sido líderes en factoring y leasing con 8-10% del mercado a nivel nacional pero queremos ofrecer la gama completa de servicios financieros, esto es manejo de caja, comercio exterior, pago a proveedores, planilla de sueldos.



–Específicamente, ¿cuál es la estrategia para alcanzar ese objetivo?

–Esto se logra con fuerte aumento del crédito a sola firma, alargamiento de plazos, o sea atender las necesidades crediticias de nuestros clientes, y una fuerte inversión tecnológica para dar un servicio de excelencia en lo que es cash management. Queremos ser realmente el banco campeón de las Pymes, que son la parte más dinámica de cualquier economía. Claro que hay que estar muy pendiente de la calidad crediticia, pero las Pymes son las principales promotoras del desarrollo económico así que ahí es donde queremos estar. Hoy el 50% de los clientes son Pymes, el otro 50% son individuos y después hay un sector fuera del banco que es el financiamiento del consumo, que es una compañía financiera con un acuerdo con Wall Mart. Queremos que esas tres bancas crezcan en términos reales en los próximos años pero el eje central de la estrategia van a ser las Pymes, lo que a su vez va a alimentar la banca de individuos. Según los últimos datos oficiales del Banco Central, venimos creciendo el doble del promedio del sistema en crédito en el sector privado.



–Este año ingresaron al mercado hipotecario en un momento de incipiente pero clara regeneración de la oferta....

–Entramos al mercado de hipotecarios. Ofrecemos los créditos del programa Procrear y hace apenas unos días lanzamos además un acuerdo exclusivo con ZonaProp, que es el principal mercado de compra venta de inmuebles. Ahí vamos a hacer una oferta muy interesante. En breve estará disponible un monto máximo de $ 7 millones, el más alto del sistema. Son créditos a un plazo de 15 años y una tasa de interés de mercado con ajuste por UVA. Quienes ingresen a buscar un casa van a tener la posibilidad de calcular cuánto le costaría un hipotecario y de chatear para obtener asesoramiento personalizado los siete días de la semana, las 24 horas. Además tenemos la intención de no ofrecer sólo créditos para primera vivienda sino también para vivienda secundaria y dar la oportunidad de utilizar el crédito como colateral para profesionales, comercios y emprendedores que necesitan un crédito sobre el negocio. Creo que uno de los desafíos que tiene la

Argentina con la baja de la inflación, sobre todo cuando baje por debajo del 12%, es lograr lo que yo llamo el Big Bang hipotecario. Eso fue lo que pasó en Chile y en Perú.



–¿Cómo se genera esa explosión?

–Si el Gobierno quiere que las 10.000 sucursales del sistema coloquen hipotecas necesita generar condiciones para conectar el fondo de sustentabilidad de la ANSES con la originación de hipotecas. Esto sin perder el riesgo moral, es decir que el riesgo de la hipoteca tiene que estar desde ya en manos de los bancos. Pero para que los banqueros se pongan las pilas y coloquen hipotecas en forma masiva tenés que darles una zanahoria de rentabilidad. La diferencia de spread entre lo que colocan y lo que le venden al fondo. Es una forma genuina de generar trabajo y cumplir el sueño de que en cinco años las ciudades estén llenas de grúas gigantes. Ese sistema existió en los EE.UU. con Fannie Mae y Freddie Mac si bien claramente hubo un abuso y se desvirtuó. Desde la asociación de bancos lo venimos planteando y también lo hemos hablado con Sturzenegger pero entiendo que es una política que debería impulsar el presidente Macri.



–Es que sin ahorro a largo plazo es muy difícil dar el salto....

–Esa es la otra agenda pendiente. El BCRA hace bien en buscar que el sistema financiero crezca dejando de penalizar a los ahorristas y ofreciendo tasas positivas respecto de la inflación esperada. Pero es necesario ahorro a largo plazo y no sólo el fondo de sustentabilidad. Hace falta una segunda fuente, un seguro de retiro voluntario o complementario con incentivos fiscales. Y no sólo para financiar hipotecas sino proyectos de inversión



–¿Cómo ven el escenario macro para este año? ¿Llega el rebote?

–Manejamos un escenario de crecimiento del 3% para este año. Si anualizamos los datos del último trimestre, los créditos personales crecen al 54%, las tarjetas al 79%, los prendarios al 78% y los préstamos a empresas, tanto en pesos como en dólares, al 53%. Ahí se ve que algo está pasando. Hay un brote verde. A eso le agrego el índice general de actividad de Ferreres que en los últimos tres meses del 2016 muestra no sólo cifras positivas sino una velocidad creciente. Lo mismo la producción industrial medida por Ferreres y FIEL. La producción de autos en octubre empieza a crecer también por primera vez. Octubre creo es el punto de inflexión. Al menos eso es lo que estamos viendo. En cuanto a la inflación estamos manejando una proyección de alrededor del 20%.



–¿Qué balance hace de este primer año de gestión macrista y cuáles son los temas que más le preocupan hacia adelante?

–Creo que el balance es positivo si pensamos de dónde partimos. Penalización de la inversión, incentivo del consumo, deterioro institucional, ausencia de creación genuina de empleo, crisis de valores. Salieron además leyes importantes cuando son minoría, lo que muestra capacidad de armar acuerdos. Pero la agenda por delante es desafiante. Necesitamos dinamizar la inversión extranjera directa que es 2,5% del PBI, cuando el promedio en la región es del 4,6%. Tenemos que generar una agenda de competitividad inspirándonos en lo que se hizo con Vaca Muerta, que supuso un diálogo entre distintos actores sociales. Así podemos generar un shock de inversión, un plan de protección del empleo y un foco en la productividad. Y por supuesto hay que trabajar en un blanqueo laboral. Sueño con que esta administración trabaje con las distintas fuerzas políticas y actores sociales para generar acuerdos del Tricentenario que definan políticas de Estado sobre temas básicos: fortalecimiento institucional, educación para el siglo 21 y desarrollo inclusivo. Así vamos a derrumbar 90 años de decadencia.