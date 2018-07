Hoy los inversores podrán canjear sus Lebac por Letes en dólares a un año

El Ministerio de Hacienda y Finanzas licita hoy una nueva serie de Letras del Tesoro (Letes) en dólares que vencerán el 26 de julio de 2019. La novedad es que la suscripción podrá hacerse en pesos, en dólares o en Lebac. Así, la cartera que conduce Nicolás Dujovne busca incentivar el desarme de Lebac en favor de otros instrumentos. Sin embargo, el rendimiento que ofrecerá por las letras del Banco Central (BCRA) será inferior al cierre de ayer.

La cartera de Dujovne anunció la licitación en la tarde de ayer pero recién cerca de las 20 horas confirmó que se podrán canjear Lebac con vencimiento a julio, agosto, septiembre y octubre. El también Tesoro indicó a qué precio tomará cada letra del BCRA al momento del canje. Las que vencen en julio serán tomadas a $ 983,28 por cada $ 1000; las que expiran en agosto se pagarán $ 946,38%; las letras a septiembre se canjearán a $ 907,29; y las que tienen plazo hasta octubre serán intercambiadas por Letes a $ 880,17.

Según cálculos de operadores, esos precios implican tasas de 51,72%, 51,70%, 49,73% y 48,25% para las letras que vencen en julio, agosto, septiembre y octubre, respectivamente. De esta manera, los rendimientos que ofrece el Tesoro por el canje de las Lebac a julio, agosto y septiembre estarán unos 30 puntos básicos debajo de las tasas a las que se negociaron las Lebac en el mercado secundario durante la mayor parte del día de ayer. En el caso de octubre, la tasa que ofrecerá Dujovne será 75 puntos básicos inferior a la negociada ayer.

Como preludio de la operación de hoy, el BCRA volvió a marcar tasa de Lebac en el mercado secundario con ventas por $ 4000 millones en los plazos de agosto, septiembre y octubre, a tasas de 51%, 50% y 49%. Si bien fue un día de gran volatilidad por la noticia del canje y la suba de encajes bancarios, en el mercado coincidieron en que la autoridad monetaria fue la principal responsable del incremento en las tasas.

La maniobra del Tesoro apunta a desarmar el stock de Lebac, uno de los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de obtener asistencia financiera. Sin embargo, el canje implica una modificación importante en la composición de la deuda. Mientras que las Lebac son un pasivo en moneda local a corto plazo en manos del BCRA, es decir, del emisor de pesos; las Letes son deuda en dólares de la Tesorería, que no se licúa con la devaluación y genera más riesgos por estar denominada en una moneda que no se imprime en el país. "Esto es deuda en pesos en lugar de deuda en dólares. Están asumiendo que las Lebac son deuda pública, ya no dicen que se desarman por el aumento de la demanda de dinero", sintetizó Amilcar Collante, economista de CeSur.

En la misma línea, Miguel Zielonka, director asociado de Econviews, analizó: "El Gobierno está enfocado en bajar el monto nominal de las Lebac y reemplazarlas por papeles de la Tesorería. Esto es una iniciativa más dentro de ese objetivo. El problema de las Lebac es que son de corto plazo y lo positivo de este canje es que se estiran los plazos. En cuanto a costos, no creo que el Tesoro vaya a conseguir una tasa mucho más baja que la del BCRA porque no hay diferencias de riesgo entre un emisor y el otro".

Desde el punto de vista del inversor, el canje significa deshacerse de un activo muy líquido y de corto plazo como las Lebac para pasar a otro con vencimiento a julio del año próximo y poco mercado secundario. Por otra parte, el Tesoro apunta a que los tenedores de Lebac que quieran dolarizarse lo hagan por medio del canje y no recurran al mercado secundario. "Creo que el canje es una opción para que quien está en pesos y quiere dolarizarse lo haga sin presionar el mercado cambiario. Es un instrumento con menos liquidez pero que va a rendir una tasa de entre 4% y 5%. Además, tiene menos comisiones para los minoristas con respecto a vender Lebac en el mercado secundario e ir al dólar spot", afirmó Martín Przybylski, portfolio manager de Consultatio.

Las Letes se licitarán entre las 10 y las 15 horas de hoy y se suscribirán a un tipo de cambio mayorista de $ 28,7217, establecido ayer según la Comunicación "A" 3500 del BCRA. El Tesoro todavía no informó el monto de dólares que buscará ni la tasa que pagará. Sin embargo, se descarta que las Letes ofrecerán una tasa superior al 4,5%, ya que en la última licitación el Ministerio de Hacienda pagó 4,45% por instrumentos similares a un plazo de 238 días, inferior a los más de 360 días de plazo que tiene el instrumento que ofrece hoy.