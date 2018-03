Hoy debutan los pases del BCRA como tasa de referencia para el régimen de metas de inflación

Desde hoy, el Banco Central (BCRA) ya no tomará como tasa de referencia para su política monetaria a la de la Lebac a 35 días sino a la de pases a 7 días. La entidad que conduce Federico Sturzenegger optó por esos instrumentos para "minimizar la volatilidad de las tasas interfinancieras de muy corto plazo". Intentará llevar a la inflación a entre 12% y 17% este año.



Según explicó el BCRA, a partir de hoy tomará como referencia el "centro del corredor de pases" activos y pasivos.



En las operaciones de pases intervienen la autoridad monetaria, por un lado, y las entidades financieras, por el otro: una de las partes vende a la otra títulos o bonos, en pesos o en dólares, o certificados de depósito en bancos del exterior, para recomprarlas una cantidad determinada de días más tarde a un precio convenido originalmente.



En los "pases pasivos", el Central es el que vende y luego recompra títulos, bonos o certificados de depósito; esta operación permite a las entidades colocar su liquidez excedente. La tasa de pases pasivos es el piso del corredor de tasas.



En los "pases activos", el BCRA compra al contado y luego revende títulos o bonos, en pesos o en dólares, a las entidades financieras para asistirlas ante casos de iliquidez transitoria. El total simultáneo de este tipo de pases no puede representar más de un tercio de las reservas de libre disponibilidad del BCRA.



El Central tomará como referencia el centro del corredor de pases a 7 días, es decir, el centro entre los pases activos y pasivos a ese plazo.



La tasa se va a comunicar cada martes (como ocurría con las Lebac), tras la reunión del comité de política monetaria del BCRA.



Mientras tanto, la Lebac no desaparece como mecanismo de regulación de la masa monetaria ni como alternativa de inversión. Sólo deja de marcar la tasa de política monetaria. A lo largo de enero, las licitaciones de letras se mantendrán en su formato semanal. Desde febrero, en cambio, las letras se licitarán una sola vez al mes. El BCRA espera que al reducir la cantidad de licitaciones de letras el mercado secundario gane volumen.