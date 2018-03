Hoy asume Caputo en Merval, donde convivirá con Nicolás Scioli

Mauricio Macri dijo que Nicolás Caputo era como un "hermano de la vida" para él. Cuando esta noche sea electo como vicepresidente del Merval, convivirá con el otro director independiente que tiene el Mercado: Nicolás Scioli, hermano menor del ex gobernador, que tiene mandato hasta abril del 2018. En el Merval lo habían buscado cuando todas las encuestas daban a Daniel como futuro presidente.

Ahora convivirán en las reuniones de directorio del Mercado de Valores, con la coincidencia que son los dos únicos directores independientes. ¿Cómo se llevarán el macrista con el sciolista? Mientras el del Cardenal Newman se distingue por el low profile, el hombre del leasing es de la escuela mediática sciolista que establece: "Sin comunicación no hay gestión".

Caputo es dueño de cinco compañías cotizantes (Mirgor, Transportadora de Gas del Norte, Caputo, Ecogas y Central Puerto) y apuesta a que haya un mayor número de empresas argentinas en la Bolsa.

Nicky, que llegó gracias a las gestiones del agente José Cirillo (lo conocía por haber participado en Boca Juniors), integrará la mesa chica junto con el secretario, Luis Alvarez; el tesorero, Alexander Zawadzki (de tan sólo 27 años) y el presidente, Ernesto Allaria, quien preside la sociedad de bolsa número uno en el ranking semestral, y segunda en el ranking del mes, que fue superada en febrero por Raymond James, que lo superó porque operó para Costantini un block del 2% de la empresa, tanto la compra como la venta.

También se incorporará una mujer al Merval: Clara Navarro Viola, hija de del tradicional agente de bolsa Jorge Navarro Viola, será consejera de vigilancia titular. Como directores suplentes irán Ezequiel Carballo, vice del Macro (quien está poniendo a su gente en el directorio, en reemplazo de la de Brito), y Gabriel ‘El Pájaro’ Martino, presidente del HSBC y muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, al punto que le habían ofrecido ser embajador argentino en Londres, y es hombre de consulta permanente del macrismo en temas económicos. ¿Será parte del gobierno en algún momento? Lo cierto es que el objetivo de incluir a Carballo y Martino es una manera de acercarse a los bancos, nucleados en MAE.

"Estamos poniendo gente joven y que sabe del negocio, esa va a ser una característica de esta nueva conducción", revelan en el directorio, donde acaban de aprobar la caución en dólares para que se vuelva a operar, que estaba restringida por el Gobierno anterior.

Conscientes de que el 95% del mercado por volúmenes está en el exterior, apuntan a repatriar el 10% de los u$s 200 millones diarios que se operan afuera en ADRs en un lapso de dos años. En la Argentina el volumen es de apenas u$s 20 millones por día en acciones, pero creen que el blanqueo ayudará a aumentar el volumen. "Los IPOs que vengan dependen de los empresarios que quieran que su empresa cotice y que ellos quieran vender una parte, pero además va a depender de que la economía del país vaya bien", se sinceran.

Por lo pronto, la CNV está por aprobar B&MA, el nuevo mercado con la integración de la Bolsa y el Merval, que fue demorado porque el kirchnerismo nunca lo aprobó, pese a tener a Scioli junior en el directorio tratando de lograrlo. Una vez aprobado B&MA, se hará efectiva la escisión con Merval y cualquier minorista podrá comprar acciones del nuevo mercado, que saldrá a cotizar.

De hecho, el mes que viene vendrán los directivos del Bovespa, la bolsa de San Pablo, con una oferta bajo el brazo: quieren entrar a B&MA, pero si aún no está aprobado, podrían comprar un porcentaje del Merval. No creen que sea más del 10%, que hoy vale u$s 28 millones. También hay fondos de inversión de Estados Unidos, Inglaterra y Asia consultando para comprar una participación.

La sortija para la calesita

Claudio Pérès Moore dejó la presidencia del Merval (venció su mandato) y agarró la "sortija", porque empezó la "calesita", como llaman en la City a pasarse a otras entidades asociadas, todas remuneradas con sueldos importantes.

Ayer asumió como presidente de Caja de Valores, mientras el tesorero del Mercado, Roberto Blanco, pasa a presidir la SGR Garantía de Valores. En tanto, el secretario, Juan Nápoli, anteayer asumió como presidente del Banco de Valores, aunque falta la autorización del Central.

En el banco de los agentes de bolsa se producirá el ascenso del gerente comercial, Norberto Mathys, a CEO y vicepresidente. Reemplazará a un histórico, Héctor Fernández Saavedra, quien luego de 20 años renunció a su cargo y se quedará como asesor de presidencia por seis meses. Por su parte, Ricardo Fernández había dejado la gerencia general del Merval para ser secretario del Banco de Valores.

Reeligen a Gabbi en la Bolsa

En tanto, mañana serán las elecciones en la Bolsa, con lista única por el oficialismo, donde sobresalen los nombres de Dario Werthein y Cristiano Ratazzi. Se descuenta que Adelmo Gabbi será reelecto como presidente, ya que es muy difícil ganarle, por el apoyo que tiene dentro de la institución: las mujeres y la colectividad siempre sufragian a su favor.

De Gabbi rescatan que no se sube a la "calesita" (siempre estuvo en la Bolsa, cuya presidencia es ad honórem) y cuando debió descansar no se fue a otra de las instituciones asociadas.

Es más, hasta se alquiló una de las oficinas que hay en el edificio del recinto para ejercer su profesión de inversor bursátil, al punto de ser uno de los más grandes a nivel minorista en el país, que opera con siete agentes.

Claro que, de todos modos, en la Bolsa todos le seguían diciendo "el jefe". A partir de que este diario reveló este hecho, su mujer, Alicia, empezó a decirle en broma también "el jefe" cada vez que llegaba a su casa.