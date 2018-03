Honorarios de los bancos de inversión globales cayeron 8% en 2015

Los honorarios de los bancos de inversión globales cayeron un 8% en 2015 respecto del año anterior, donde el auge de las fusiones y adquisiciones no pudo compensar la caída en las comisiones de los mercados de acciones y bonos, según un informe de Thomson Reuters.



Los honorarios globales por servicios que van desde el asesoramiento por fusiones y adquisiciones hasta el underwriting en los mercados de capitales totalizaron u$s 86,9 mil millones en 2015, la cifra anual más baja desde 2013.



En 2014, los honorarios habían ascendido a u$s 94,4 mil millones (habían crecido 11,6%) y en el año anterior, u$s 84,6 mil millones (habían aumentado 9,8%). Donde más se redujeron fue en Europa, 16% en comparación con el año anterior; luego los de Asia Pacífico, un 12,1%, y finalmente en América, donde cayeron 3 por ciento.

Fue positivo el desempeño del mercado de fusiones y adquisiciones, donde las tasas de actividad subieron un 7,9% de año a año, ya que en todo el mundo la actividad en 2015 subió 42% a u$s 4.700 mil millones, completando un año récord.



Pero los ingresos de la banca de inversión fueron arrastrados por una caída del 13% en las comisiones del mercado de acciones en comparación con el año anterior y por un descenso del 18% en los honorarios del mercado de bonos en la medida que los mercados mundiales se vieron afectados por la volatilidad provocada por las preocupaciones del crecimiento global, las tensiones geopolíticas en el Medio Este y la desaceleración de China.



JPMorgan encabezó la tabla de la liga mundial de los honorarios de 25 bancos, al alcanzar los u$s 5.980 millones durante el año, una caída del 7,5% en comparación con el año anterior, pero mantuvo el 6,9% de la participación de la cartera global.



Son todos estadounidenses los cinco primeros puestos del ranking, con Goldman Sachs como la única entidad de las cinco primeras que incrementó sus honorarios, 6,9% a u$s 5,94 mil millones, y su participación subió a 6,8% del total.



En tanto, los mayores bancos de inversión de Europa continuaron perdiendo participación de mercado. Deutsche Bank quedó en sexto lugar, al ver caer 20,1% sus honorarios a un total de u$s 3.450 millones y perder 0,6% de participación en la cartera total. Y para Credit Suisse se produjo un descenso del 13,9% en las tarifas, de u$s 3.320 millones, y para Barclays, del 11,2%, a u$s 3,29 mil millones.



Con todo, el ranking de los primeros diez bancos permaneció prácticamente sin cambios, con la única diferencia del mencionado Goldman Sachs que subió al segundo lugar y Bank of America Merrill Lynch que bajó al tercero (sus ingresos cayeron 6,7%, a u$s 5.366 millones y su participación se mantuvo casi igual en 6,2%).



Sin embargo, entre los diez primeros, las cinco primeras entidades incrementaron su participación en 1,1 puntos porcentuales, mientras que las segundas cinco vieron declinar su participación en 1,3 puntos. Pese a ocupar el puesto 22, Rothschild es el banco que más aumentó sus honorarios en 2015, 22%, a u$s 775 millones; su participación subió 0,9%. En tanto, los honorarios de Mizuho Financial Group crecieron 7,4%, a u$s 1.187 millones, lo que lo dejó en el puesto 15 y con una participación del 1,4%.



Entre los mayores descensos, se destaca Scotiabank, cuyos honorarios cayeron 24,8%, a u$s 606 millones, lo que lo dejó con una participación de 0,7% y en el último puesto del ranking.