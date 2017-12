Holcim saltó 6,21% y el Merval volvió a terreno positivo

En una jornada muy volátil, los papeles de Holcim saltaron 6,21 por ciento, y lideraron las subas dentro del Merval, que finalizó la rueda en terreno positivo al ganar 0,71%, hasta situarse en las 27.225,41 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registraron Boldt (+4,77%) y Central Costanera.

En cambio, las mayores bajas se vieron en Agrometal (-2%), Transener (-1,87%) y Mirgor (-1,46%).

“Creemos que la selectividad continuaría observándose en el Merval durante el mes de diciembre”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“La duda pasara por ver mañana si el Merval consolida la tendencia alcista o retoma las bajas. El Merval acumula en lo que va del mes, 5 subas y 4 bajas”, añadió.

Para Trella, “seguramente más cerca de fin de año veamos movimientos puntuales de cara al cambio de composición del índice que se estrenara durante la primera semana de enero 2018”.

El total negociado en acciones ascendió a 845 millones, con un balance de 40 papeles en baja, 36 en alza, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos tuvieron una buena jornada donde lo más destacado paso por los bonos soberanos en dólares que registraron subas en todos los tramos de la curva”.

Entre los bonos, el AN18 ganó 1,91%, el AA25 mejoró 1,63%, mientras que el PARY avanzó 1,63%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, por su parte, se registraron subas en el de pesos TVPP (+0,09%) y en dólares ley extranjera TVPY (+1,10%).

En tanto, los bonos en pesos más CER tuvieron cierres mixtos, destacándose el Boncer 2021 (TC21) con una suba del 0,4%.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street concluyó la jornada en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Cresud cayeron 4,68%, a 19,63 dólares cada uno, y encabezaron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Tenaris (-2,60%, u$s 30,29), Macro (-1,90, u$s 115,98), y Nortel Inversora (-1,86%, u$s 50,74).