Histórica inyección de liquidez: esperan que la hoja de balance de la Fed llegue a u$s 10 billones

La hoja de balance de la Reserva Federal (Fed) aumentó a un récord de u$s 5,86 billones la semana pasada. Además informó un mayor uso de sus nuevas herramientas de liquidez para combatir los efectos negativos de la crisis del coronavirus y mantener los mercados con liquidez y en funcionamiento en medio de la volatilidad relacionada con la pandemia.

En las tres semanas transcurridas desde que la Fed anunció el regreso del Quantitative Easing (inyección de liquidez en el mercado y compras de activos financieros), para hacer frente a los daños económicos por el coronavirus, la hoja de balance de la Fed creció en aproximadamente u$s 1,5 billones a un récord de u$s 5,86 billones. Este valor es el equivalente a una cuarta parte del tamaño de la economía estadounidense. Se espera que en las próximas semanas el monto siga creciendo a medida que la Reserva Federal siga acumulando activos.

La hoja de balance de la Fed está compuesta por los activos y pasivos de la Reserva Federal. Al buscar darle más liquidez al mercado inyectando dólares con la compra de distintos activos financieros, el volumen de la hoja de balance aumenta.

El Banco Central continuó comprando letras del Tesoro, bonos hipotecarios y otros activos, según datos publicados el jueves. Las tenencias de valores respaldados por hipotecas de la Fed aumentaron a u$s 1,46 billones desde u$s 1,38 billones.

Mirá también Recobran protagonismo los fondos de inversión regionales sin riesgo argentino En el último mes, los FCI Latam que invierten en la región mostraron pérdidas. Pero algunos resistieron con éxito la volatilidad. Rindieron mejor que los bonos locales y siguen siendo un instrumento conservador para navegar la crisis actual. Por JULIÁN YOSOVITCH

Además, la Fed busca darle crédito a sus propias entidades así como a otros bancos centrales del mundo. De hecho, la semana pasada, agregó otra nueva vía de financiación, que permitirá a los bancos centrales y otras autoridades monetarias internacionales cambiar temporalmente sus bonos del Tesoro por dólares.

El uso de tales líneas de intercambio de liquidez de la Reserva Federal, que permiten a los bancos centrales extranjeros cambiar su moneda local por dólares, aumentó a u$s 348.500 millones el miércoles desde u$s 206.100 millones la semana anterior.

Bancos de Wall Street ahora anticipan que el balance general podría alcanzar los $ 10 billones este año, ya que la Reserva Federal afirmó que hará lo que sea necesario para sostener la economía, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la Fed no "se quedará sin municiones".

En otras palabras, esto puede significar que el balance de la Fed probablemente pueda alcanzar los u$s 7 billones en junio, según Citigroup. En última instancia, los pronósticos de Wall Street buscan cada vez más un balance de u$s 10 billones, lo que implica una expansión de u$s 4,5 billones, por encima de los u$s 3,7 billones de la crisis financiera de 2008.

Según una nota publicada en el Financial Times, los analistas del Bank of América sostuvieron que estas acciones, tomadas en conjunto, podrían dar como resultado que el balance de la Fed supere los u$s 9 billones para fines de año, o más del 40% del PBI de EE.UU.

Diego Falcone, head de estrategia de Cohen no ve con preocupación la expansión de la hoja de balance de la Fed y que la misma se da en un contexto de asistencia de liquidez al mercado.

“La expansión que está teniendo la hoja del balance de la Fed sirve para darle liquidez a un mercado que la ha perdido. No me genera preocupación y cuando regrese la liquidez seguramente no va a ser necesario más el apoyo de la Fed. Estuvimos así en 2011 cuando había mucho temor con un balance u$s 4 billones y quedó demostrado que no pasa nada. Creo que hay un manejo responsable de la política monetaria en EEUU, Europa y Japón y las decisiones que se están tomando actualmente fueron aprendidas durante la crisis de 2008. De hecho, el mercado se calmó mucho más rápido en comparación con la crisis de 2008. La respuesta de la Fed fue rápida y contundente y el mercado lo incorporó rápidamente a los precios”, explicó Falcone.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio coincidió con Falcone al resaltar que claramente el impulso monetario ayuda desde un punto de vista de liquidez para las compañías, y sobre todo para mantener aceitado el sistema financiero.

“De todos modos, no hay que olvidarse que es un shock de oferta y que, desde ese punto de vista, el impulso monetario no resuelve mucho. La mejor cura viene por el mismo lado de donde llego: la esfera sanitaria”, advirtió.

Por otro lado, el analista de estrategia de Consultatio señaló que la respuesta de los bancos centrales fue muy significativa y rápida, haciendo que la hoja de balance de los bancos centrales del mundo desarrollado crezcan al 25% anual, liderado por u$s 1,5 billones de aumento en los activos de la Fed en las últimas tres semanas.

Emisión histórica

La inyección de liquidez al sistema es extraordinariamente alta. La Fed no solo está comprando títulos en el mercado sino que además, el Congreso estadounidense aprobó un paquete por casi u$s 2,2 billones para asistir a la economía en medio del freno por la pandemia de coronavirus. Nunca en la historia se anunciaron programas tan agresivos de inyección de liquidez. Esto, puede resultar un problema a mediano plazo.

Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS señaló que las medidas llevadas a cabo por la Fed y el Gobierno estadounidense están orientadas hacia una mayor emisión, lo que podría generar inflación a largo plazo. si bien es muy prematuro, el economista advierte que serán variables a vigilar.

“No hay que olvidar que mientras la Fed compra bonos del Tesoro, el gobierno anunció un programa de apoyo fiscal a una escala inédita que será financiado con mayor emisión de deuda. Lógicamente, la interacción entre política monetaria y fiscal despierta las dudas con respecto a la posibilidad de que se termine financiando el déficit con emisión y la economía se mueva hacia un equilibrio de mayor inflación en algunos años. Por ahora, es demasiado pronto para saberlo”, dijo Yarde Buller.

Impacto en el mercado

En las ultimas dos semanas, el índice de volatilidad (VIX) descendió desde máximos de 85 puntos hasta niveles debajo de 50 puntos. El mercado absorbió el inicio del paquete de estimulo monetario de manera positiva y por ello los precios se calmaron, con rebotes de hasta 20% en los índices estadounidenses. Aun así, los precios de las acciones continúan cerca de sus mínimos y sin poder reaccionar fuertemente.

Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer and Global Head of Multi-Asset Investment de Schroders explicó que la provisión sustancial de liquidez de la Reserva Federal está teniendo un impacto beneficioso, particularmente en los mercados crediticios.

“Ha estabilizado los mercados de divisas mediante la reapertura de las facilidades de intercambio de divisas con otros bancos centrales importantes, lo que implica una herramienta clave de financiación en dólares para prestatarios extranjeros. La Fed también introdujo la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario para proporcionar liquidez a los bonos corporativos en circulación, incluidos los Fondos Cotizados en Bolsa, tales como los ETF. Todo esto proporciona un importante respaldo y permite que el estrés del mercado crediticio disminuya a medida que las empresas obtienen acceso a algunos de los fondos que necesitan desesperadamente”, explicó Johanna Kyrklund.

Francisco Mattig explica que es esperable que haya un rezago entre el crecimiento de la hoja de balance y el impacto amplio en los retornos de mercado.

“Hay dos razones por la que podría haber un rezago en el impacto de los retornos de los activos tras las medidas de expansión monetaria. Por un lado, salvo el Banco de Japón, las autoridades monetarias solo están comprando renta fija y nada de acciones. Por otro lado, el impulso se da en un momento recesivo donde hace efectos que compensan e impactan negativamente en los mercados (caída de actividad y ganancias). Igualmente no hay que despreciar el potencial impacto de los quantitative easings por su potencialidad. Hay que recordar que el programa de la Fed es ilimitado mientras que el del BCE es muy amplio y flexible”, afirmó Mattig.