Hipotecario renegoció ON, pero paga con fondos propios u$s 215 millones

El Banco Hipotecario concluyó finalmente, y tras varias postergaciones para intentar llegar a una mayoría más holgada, la liquidación del canje de su ON Clase XXIX, por un monto de u$s 59,5 millones, con una participación del 46,66% del monto del capital total.

El cierre se produjo en el contexto en el que el BCRA está restringiendo el acceso a dólares e impuso a las empresas una reestructuración de los vencimientos inmediatos hasta enero del 60% para poder comprar los dólares en el mercado.

Anoche el Hipotecario informó el pago de más de u$s 59 millones y que el 30 de noviembre pagará otros u$s 156,5 millones, lo cual incluye intereses devengados. El total de la deuda de capital era de unos u$s 279 millones. El saldo de u$s 78,3 millones será pagado con nuevos bonos a 5 años

El comunicado la entidad precisó que "el acuerdo implicó un pago en efectivo de capital del 42% equivalente a u$s 54.835.200, intereses devengados por u$s 4.738.240 y la emisión de nuevos bonos por u$s 78.336.000 dólares, a un plazo de 5 años". "El total de u$s 59.573.440 fueron desembolsados en el día de la fecha", informó.

Adicionalmente, "el 30/11/2020 el banco deberá pagar u$s 149.241.000 de capital y u$s 7.275.498,75 por intereses por el saldo remanente de la ON XXIX". Hipotecario hará frente con recursos propios a estos vencimientos.

Explicó que "actualmente posee dólares en su cuenta corresponsal del exterior y a los fines de efectivizar el pago deberá transferir desde su cuenta local en dólares al exterior un monto inferior al 20% del capital original que debería haber pagado antes de realizar la operación de canje".

La entidad, cuyo principal accionista es el Estado, con más de 60% de las acciones -incluyendo a la ANSeS y el propio Banco Central que encabeza Miguel Pesce- pero 35% de los votos, está presidida por Eduardo Elsztain, titular de IRSA, que a través de distintas sociedades reúne aproximadamente 40% de los votos.

Composición accionaria del Banco Hipotecario. Fuente: BCRA

Negociaciones

La renegociación se produjo cuando, a punto de vencer la ON, el Banco Central dispuso que las empresas que tuvieran vencimientos hasta enero sólo podrían acceder al 40% de los dólares necesarios para cancelarlos en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC).

El 60% restante deberían renegociarlo a dos años vista, o cancelarlos con recursos propios existentes.

Se trataba de una forma de cerrar más la demanda de dólares en el fragor de la batalla contra la brecha cambiaria.

Sin embargo, las negociaciones, que incluyeron ofertas de pagos en efectivo, no lograron la totalidad de la adhesión al concluir los plazos originalmente previstos.

"El resultado de esta importante transacción le permite al Banco Hipotecario despejar parte de sus vencimientos en dólares de corto plazo, extendiendo y optimizando el perfil de su deuda. De esta forma, el banco cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos en u$s, manteniendo una sólida posición de liquidez, en línea con el resto del sistema financiero argentino", concluyó la entidad.