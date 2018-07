Hernández: "Este año queremos invertir en fintech argentinas"

Rafael Hernández, asociado senior de fintech de Village Capital, un fondo que invierte en emprendedores en etapa temprana, estuvo en Buenos Aires buscando oportunidades de negocio. Se reunió con la Cámara Fintech y participó de las BBVA Open Talks. "Creemos que gran parte de la creatividad y la innovación de América Latina va a venir de Argentina. Las grandes empresas tecnológicas, quitando a Brasil de la ecuación, han venido de allí, como Mercado Libre o Despegar, que tienen un alcance regional", afirmó.

¿Cuáles son los atributos principales que tienen las fintech en las que ustedes invierten?

La primera sería que ataquen la inclusión y la salud financiera. La inclusión financiera es súper importante, no solamente para crear una cuenta de ahorros sino para hacer que la persona pueda hacer frente a imprevistos de una forma en la cual su economía no corra peligro. El segundo requisito es que sean empresas que hayan levantado menos de u$s 1 millón en total, en capital. La tercera cuestión es que ya tengan un producto validado en el mercado, esto significa que ya lo hayan vendido a algunas personas. No necesitamos una facturación mínima ni mucho menos. Simplemente que haya personas dispuestas a comprarles lo que están haciendo.

¿Ya invirtieron en alguna empresa argentina?

Es de las cosas que queremos hacer este año. El año pasado fue la primera inversión de Village Capital en Sudamérica, en una empresa chilena. Este año, uno de los motivos por los que visité el país fue precisamente empezar a palpar el ecosistema y seguir hablando con empresas argentinas. Esperamos que este año sea el primero en el que Village Capital haga una inversión en Argentina.

¿Las turbulencias financieras y cambiarias de las últimas semanas les generan cautela como inversores fintech?

A corto plazo, uno siempre toma en cuenta las variables macroeconómicas. Nosotros estamos muy enfocados en mercados emergentes, con dificultades. Son mercados que, así como tienen problemas, generan oportunidades. Entendemos que esto es algo que puede ser pasajero, no nos da reticencia como para detener todo el tema con las empresas argentinas. Confiamos mucho en el talento de Argentina y, a pesar de que las empresas estén basadas hoy ahí, sabemos que la expansión geográfica puede ser muy rápida. Por lo tanto, estamos muy confiados en que Argentina tiene que ser uno de nuestros siguientes puntos clave en el continente.

¿Las firmas argentinas tienden a regionalizarse más rápido?

Sí. En México creas una empresa y tienes a 120 millones de personas que posiblemente van a ser tu mercado, es grande. En Argentina hay alrededor de 40 millones de personas y, por las etapas económicas que han tenido últimamente, creo que el emprendedor argentino tiende a pensar siempre hacia afuera. O sea, hacen su producto en el mercado interno pero saben que tienen que hacer algo que se pueda regionalizar. El emprendedor argentino sabe que tiene que salir.

¿Qué llamó tu atención del ecosistema fintech local?

Algo que veo muy prometedor en Argentina es el tema del blockchain. Creo que es uno de los pocos países en América Latina al que no se le hace complicado entrar en este mercado y no le tienen miedo. Por otro lado, también me llamó la atención el crecimiento del número de compañías que hacen préstamos a pequeñas y medianas empresas. Sobre todo para los negocios que no tienen acceso a los préstamos bancarios. Me han gustado mucho las propuestas que he visto en Argentina con respecto a este tipo de préstamos y creo que puede impactar muy positivamente en la economía.

El BCRA tiene la idea de dejar hacer a las fintech en el aspecto regulatorio...

Hay una ventaja y una desventaja. Si nadie te regula, no hay reglas que seguir, está todo en un área muy gris. La desventaja es que da poca certidumbre a los inversionistas, muchas veces por la falta de reglas que hay en el juego. Los reguladores no pueden comparar y hacer que una empresa fintech tenga los mismos requerimientos para operar que un banco o una institución financiera tradicional. Si se hace esto, van a desincentivar a estas pequeñas empresas porque tal vez les piden u$s 100 millones de capital de respaldo, que quizá a un banco o institución financiera que lleva 50 años en el mercado no le va a costar trabajo tenerlos, pero que seguramente a una fintech de 3 empleados, sí.