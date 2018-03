"Hay que ayudar a la Pyme a que se piense como mejor sujeto de crédito"

En 2016 el Banco Supervielle se animó a dar el salto y se convirtió en el primer corporativo en realizar una oferta pública de acciones en Wall Street luego de la salida del default de Argentina.

Ahora, la entidad encara un 2017 con un claro foco: fomentar el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El Cronista conversó con su gerente general, Nerio Peitiado, acerca de las oportunidades que se presentarán para el sector financiero en un contexto de recuperación del crédito.



–Hemos visto un fuerte rebote del crédito en el primer bimestre del año. ¿Cree que va a consolidarse la tendencia el resto del año?

–Para nosotros la salida a la Bolsa significó mucho crecimiento. Y esto se da de dos maneras: primero tenemos la convicción de que el sistema financiero va a crecer y segundo creemos que es una oportunidad para nosotros un banco argentino con capacidad de tomar decisiones rápidas podamos crecer más que el sistema. En ese contexto, en un año en que consideramos que consideramos que la recesión terminó y creemos que será un año de desarrollo, estamos previendo un crecimiento del crédito a las pyme bien por encima del 50%.



–Dentro del segmento pyme, ¿se están focalizando en algún sector en particular?

–Creemos que va a ser un año donde algunos sectores van a crecer más que otros. Entre ellos, la construcción y transporte, son los que mejor se perfilan. Vamos a estar más cerca de esos proyectos.



–¿De qué manera?

–Estamos previendo como foco en el desarrollo de las pymes, una expansión de la red que va a estar concentrada donde están las pyme, como el conurbano y algunas ciudades del interior del país. Este año pensamos abrir cinco nuevas sucursales y extenderla en otras 10 a partir de 2018.



–¿Cree que este año terminará de consolidarse el repunte del crédito al sector privado?

–Estamos viendo crecimiento para este año y el que viene. Es un año de transición, en medio de un proceso recesivo. Se abrieron 65 mil pymes nuevas, pero cerraron 59 mil. Hay algunos sectores que con la apertura económica se benefician claramente y otros que enfrentan desafíos más grandes, como por ejemplo la industria textil. Creemos que de todas maneras, hay mucho espacio para crecimiento del nivel del empleo y de las pymes como generador de empleo.



–¿Están ofreciendo una tasa diferencial para este tipo de empresas?

–Como todos los bancos tenemos las Líneas de Inversión Productiva y empieza a haber una proliferación de herramientas: somos uno de los principales bancos en desarrollo de factoring, donde tenemos casi el 10% del mercado. También somos un banco que ha desarrollado sus herramientas de leasing, que permite una mayor llegada a pyme. Estamos interesados en incrementar la relación con muchos clientes existentes. El desarrollo de factoring nos ha dado un nivel de relacionamiento con una enorme cantidad de pymes que ahora estamos en condiciones de brindarles muchos más servicios y convertirnos en su bancos principal.



–¿Qué estrategias han decidido priorizar para esto?

–Vamos a lanzar una herramienta donde las pyme van a poder abrir todas sus cuentas sin tener que venir a la sucursal. Eso es un cambio de paradigma. Nuestro mensaje para las pyme es que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo desde el banco para que ellas se puedan enfocar en hacer crecer su negocio. Además, hay muchas iniciativas de innovación digital, que buscan mejorarle la experiencia de cliente a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, lanzamos este mes nuestra aplicación para depósitos de cheques por celular.



– Las desregulaciones del BCRA del año pasado sirvieron para allanar el camino...

–Hay un entendimiento del Banco Central de acelerar un proceso natural de un sistema financiero que tiene que crecer, pero con márgenes más pequeños. Si uno analiza las regulaciones, van en ese sentido. Y nosotros captamos ese mensaje y vamos a salir a jugar ese juego. El banco se tiene que duplicar, pero tiene que ser mucho más eficiente y más ágil para poder absorber la reducción en los márgenes que estamos viendo de acá para adelante.



–¿Ven que este año muchas pymes vayan a buscar financiamiento bancario?

–Sí, pero con todos los bancos compartimos el diagnóstico de que en el pasado, a la hora de colocar los cupos de LIV, no siempre nos encontramos con una cantidad de proyectos necesarios. Hay que ayudar a la pyme a que se piense más como un mejor sujeto de crédito.



–¿Cómo pueden hacerlo?

–Agilizar la apertura de cuentas, que cuando una pyme solicita un crédito y el banco debe decirle que no porque es muy pequeña, también le pueda facilitar el contacto con potenciales inversores. Además, poder acompañar a una pyme más grande y darle todas las herramientas y allanarle el camino para que se anime a salir al mercado de capitales.



–El año pasado se esperaba que varias empresas hagan su incursión en el mercado de capitales y finalmente pocas se animaron. ¿Cree que este año puede haber un incremento en este sentido?

–Claramente todavía tiene que haber reformas de tipo regulatorios que ayuden a bajar los costos a bajar los costos para las empresas para poder acceder. Entiendo que cada vez más está habiendo preocupación y ocupación, esfuerzos muy elogiables de la CNV, fundamentalmente para facilitar el acceso al mercado de capitales de manera tal de abaratar el costo de financiamiento para las pyme.