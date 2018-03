"Hay gran disponibilidad de divisas en el horizonte"

–¿Cómo interpreta la caída del dólar? ¿Podría ser solo una baja ficticia?

–En mi opinión, el Gobierno de Mauricio Macri dio una señal bastante contundente al haber aumentado fuertemente las tasas de interés de las Lebacs. De esta manera el Banco Central demostró que no quería una depreciación mayor del tipo de cambio mientras se espera no sólo la llegada de la cosecha gruesa del agro, sino lo que derivará de la negociación con los fondos buitres: la entrada de dólares por parte de inversores del exterior. Actualmente hay en el horizonte, para quienes no lo creían posible, una gran disponibilidad de dólares.

–¿Cree que esta vez el campo cumplirá con el compromiso de ventas?

–En realidad los acuerdos no suelen ser muy relevantes porque las partes terminan haciendo lo que más les conviene. El tema es cómo lograr un incentivo para que se concrete la oferta de divisas.

–¿El dólar podrá llegar a la cosecha gruesa sin más sobresaltos?

–El tipo de cambio va a fluctuar, pero me parece que no vamos a tener un movimiento de más 5% por mes. Sí van a haber oscilaciones, aunque serán muy pequeñas. Las tasas altas, la colación de deuda de la provincia de Buenos Aires y la expectativa de que se está avanzado en el pago a los fondos buitres, son cambios que empiezan a hacer efecto.

–¿Hasta cuándo aguanta el dólar debajo de $ 16?

–Creo que el Gobierno dio una señal muy clara: no lo quiere arriba de $ 16. Creo que es un juego de corto plazo, de 5 o 6 semanas. Lo van a contener a la espera de la cosecha. Eso no quiere decir que esté bien o que yo considere que está bien un dólar a $ 16.

–¿Serán necesarias nuevas subas de tasas y más absorción de pesos?

–Creo que el nivel en el que están las tasas hoy habla por sí solo. Con este incremento se alientan las inversiones en pesos, aunque debería ser una jugada de muy corto plazo, por el riesgo que conllevan para la economía. Durarán pocas semanas, hasta que entren los dólares de la cosecha. Más adelante será el turno de los dólares provenientes de la colocación de deuda y de la inversión extranjera directa. Si lo único que hay detrás de la estrategia oficial son tasas de interés altas, las cosas se complican.