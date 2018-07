Hasta fin de año, el Tesoro debe renovar Letes por u$s 10.000 millones

El stock total de Letras en dólares (Letes) llega a casi a u$s 15.000 millones y el Tesoro tendrá que rollear u$s 9801 millones en lo que resta de este año. Durante 2019, en tanto, afrontará renovaciones por u$s 4998,68 millones. Esta semana vencen u$s 500 millones y por eso hoy y mañana la cartera de Nicolás Dujovne reabre Letes a 182 días, al 25 de enero de 2019. En las últimas ocasiones, el Ministerio de Hacienda solo renovó entre el 60% y el 70% de los vencimientos.

Según un reciente informe de GMA Capital, en el programa financiero para 2018 y 2019 que Dujovne presentó a los inversores internacionales hace unas semanas, el Gobierno asumió que la renovación de Letes del año que viene ocurrirá sin inconvenientes. No obstante, el reporte señaló que las autoridades nacionales aclararon que "las necesidades de financiamiento aumentarían u$s 4200 millones si las Letes del tercer trimestre de 2018 se renuevan al 75% y las del cuarto trimestre, al 50%". En GMA estimaron que si las Letes de 2019 se rollearán al 50%, las necesidades crecerían en u$s 2.600 millones más.

Con respecto al vencimiento de u$s 500 millones de esta semana el Tesoro, Santiago Dymensztein, economista senior de Elypsis, indicó: "Desde el comienzo de la corrida el rolleo viene en torno al 65%, aunque fue más que compensado con la emisión de los bonos en moneda dual (en referencia al título que paga tasa en pesos o dólares según la devaluación y que en su última colocación recaudó u$s 1638 millones)".

Para las Letras que se reabren hoy, el Tesoro garantizó un precio máximo de u$s 982,13 por cada u$s 1000, es decir, una tasa mínima nominal anual de 3,65%. "Ese es piso, pero mirando los niveles del mercado secundario puede llegar al 4% o un poquito más", afirmó Leonardo Svirsky, sales & trading de Bull Market Brokers.

"Creo que vamos a seguir arriba de la tasa mínima. Viene renovando alrededor del 70% y en julio tuvieron que hacer una licitación extraordinaria (la que se pudo suscribir con Lebac) porque no habían llegado a renovar los u$s 1200 millones que vencían con la primera colocación del mes”, acordó Juan Manuel Pazo, jefe de estrategia de Puente. El especialista sostuvo que, aunque no hay Letes a 180 días en el mercado secundario, esta licitación podría pagar alrededor de 4%, ya que las letras a un año se negocian a un rendimiento cercano al 5%. Por su parte, Juan Salerno, gerente de inversiones de Compass Group, agregó: “Si la tasa está más cerca de 4,5%, no creo que renueve todos los vencimientos”.

El Tesoro licita quincenalmente Letes con un doble objetivo. Por un lado, financiar sus necesidades y cancelar su deuda con el Banco Central mediante la recompra de letras intransferibles. Por otra parte, ofrece a los inversores la posibilidad de dolarizarse a un tipo de cambio mayorista sin presionar la cotización del dólar. En ese sentido, Hacienda priorizará la adjudicación del total de las órdenes de compra minoristas.

Al analizar las Letes como alternativa de dolarización, Pazo afirmó: “No sabemos si hay voluntad o no de dolarización porque no hay liquidez. Por lo tanto, no sabemos si ese proceso se cortó porque el tipo de cambio está muy alto o si es porque se acabaron los pesos”. Salerno, en tanto, reconoció que para el minorista el tipo de cambio de suscripción es atractivo pero opinó que “hay alternativas más líquidas en la curva de bonos soberanos”.