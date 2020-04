Hasta 4 de cada 10 personas que sacó turno en los bancos no fue: algunos los usaron para romper el aislamiento

Hoy los bancos abrieron para recibir al público general, además de atender a jubilados, pensionados y beneficiarios de asiganciones sociales. La jornada fue satisfactoria, tanto para las entidades como para el Banco Central (BCRA). Sin embargo, siempre hay comportamientos que son excepciones.

En algunos bancos el ausentismo alcanzó el 20% y en otros el 40%, es decir que hasta 40 personas de cada 100 que pidió un turno y se le fue asignado, no asistió a la cita.

En primer lugar, el tiempo podría ser tomado en cuenta como motivo, antes de la cuarentena la lluvia solía ser motivo de cambio de planes, pero no fue el caso de gran parte de los clientes que faltaron hoy.

Sucede que los mismos empleados de las sucursales fueron los que descubrieron la razón de la ausencia: algunos clientes usaron el turno como comprobante válido para circular.

"¿Qué pasó que no viniste a la sucursal?", preguntó un empleado de un banco local. La respuesta fue sin titubeos: "No, nada. No tenía que hacer ningún trámite, sólo quería tener el comprobante para circular". Esta misma conversación, a grandes rasgos, se repitió en distintas entidades. Empleados de varios bancos lo confirmaron.

Desde una de las principales entidades del país comentaron: "Sí, eso estuvo pasando; como también hubo gente que trató de que los atiendan por caja, algo que no se puede, o de colarse sin turno o de venir hoy, en lugar del día que corresponde". No obstante, la fuente aclaró: "Pero fuera de eso, se manejó todo con mucha tranquilidad en todo el país".

Los bancos esperan atender alrededor de 100 clientes por día. En funció de la zona o de la cartera de cada uno, serán un poco más o un poco menos. No obstante, todo saben para qué debe ir cada cliente, porque en cada caso se chequeó si podría solucionarlo por los canales automáticos; hasta un 50% de los turnos pedidos fueron rechazados. Incluso, algunos bancos esperaban a los clientes con el trámite iniciado, para acelerar la operatoria.

De un buen uso de esta flexibilización del sistema financiero es que depende que los bancos sigan abiertos, más allá de este viernes.