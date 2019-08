Hacienda pagó 7% en dólares por Letes que vencen en 3 meses

El Ministerio de Hacienda licitó hoy Letras del Tesoro (Letes) en dólares por u$s 409 millones. Pagó una tasa nominal anual (TNA) de 7% y una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 7,18% para financiarse a 105 días de plazo, ya que el instrumento vence el próximo 29 de noviembre.

El costo de la colocación fue superior al 4,15% que se había convalidado el pasado 23 de julio por Letes a un plazo similar (112 días). En aquella oportunidad, los instrumentos a 217 días -más de 100 días de diferencia- habían pagado 7,37%. En el medio, claro está, los activos argentinos se derrumbaron tras la amplia victoria de Alberto Fernandez en las Elecciones PASO.

Aunque la tasa estuvo por encima de lo que se pagó en la licitación anterior, el costo fue inferior al que el mercado esperaba, ya que las Letes a 94 días operaron hoy al 35% en MAE. "Realmente no me esperaba el 7%. Es una tasa que parece subsidiada... Deben haber renovado organismos públicos. Es un número que suena ficticio, el mercado no ve eso. Los privados, a este nivel de tasa, no van a renovar porque si mañana las tienen que vender, pierden plata", sostuvo Mateo Reschini, de LBO.

En ese sentido, El Cronista confirmó que ANSeS renovó su posición de Letes. Pese a ello, el Tesoro apenas rolleó el 43% del vencimiento de u$s 950 millones que enfrenta esta semana. Esa proporción estuvo por debajo de las últimas emisiones, en las que había renovado entre 80% y 100% de los vencimientos.

El Tesoro recibió hoy ofertas por u$s 410 millones y colocó prácticamente el total. Esto también mostró un cambio en la tendencia de los inversores ya que en las últimas 5 colocaciones de Letes, Hacienda había tenido que prorratear las órdenes para los tramos más cortos entre los inversores por el gran interés que despertaban estos instrumentos. En la emisión del 16 de julio, incluso, llegó a adjudicar solo el 30,72% de cada postura.

Como se trataba de una reapertura, el monto total en circulación de estas Letes asciende a u$s 1159 millones.

Más temprano, la cartera que conduce Nicolás Dujovne había suspendido la colocación de Letes a marzo de 2020, debido a la incertidumbre que generó el resultado de las Elecciones PASO.