Hacia dónde se dirige la economía y los activos financieros argentinos

Luego de los cambios en materia económica y financiera evidenciada a nivel local, resulta interesante poder obtener una visión de hacia donde se dirige la economía y los activos financieros argentinos. En este sentido, el equipo de research de Banco Mariva elaboró un informe trimestral en el cual definen sus estimaciones macroeconómicas para los próximos meses y brindan una recomendación de posicionamiento en renta fija para aprovechar dicha visión.

PBI 2018/2019

Los analistas revisaron a la baja su estimación de crecimiento para 2018 al -0.2% anual y al 1.4% para el 2019. “Después de siete trimestres consecutivos publicando cifras positivas, la economía entró en territorio negativo en el segundo trimestre de 2018, debido a la pérdida de producción agrícola, en medio de una sequía récord, y el impacto negativo de la dificultad financiera que la economía estuvo enfrentando en los últimos meses. En este contexto, hemos revisado a la baja nuestra previsión de crecimiento para 2018 al -0.2%, contra nuestro pronóstico anterior de 1.3%”.

OBJETIVOS FISCALES

En el informe de Mariva mantiene su opinión sobre el cumplimiento de estos objetivos fiscales más estrictos, particularmente el próximo año aun asi señalan que “no será una tarea fácil para la administración Mauricio Macri. Esto es asi, considerando un contexto de crecimiento lento, el impacto negativo en el estado de ánimo social y por lo tanto el deterioro de Macri popularidad antes de las próximas elecciones presidenciales”

DESAFIOS QUE VIENEN

Por otro lado, desde la compañía destacan al próximo hito de la política fiscal a la discusión del 2019 Proyecto de Ley de Presupuesto, programado para ser entregado al Congreso a mediados de septiembre. “En este sentido entendemos que el partido gobernante tiene grandes incentivos para llegar a un consenso para aprobar el proyecto de ley en el Congreso ya que, al no hacerlo, no solo se percibiría como un signo de debilidad política del gobierno, sino también mostraría la incapacidad del arco político de Argentina para llegar a acuerdos muy necesarios en una situación de estrés”, se destaca en el informe de Mariva.

PROGRAMA FINANCIERO 2018

En el mismo informe se detalla también que el programa financiero 2018 se completó, pero no incluyó la recompra de Letras no transferibles mantenidas por el BCRA y se plantea el supuesto de un 100% de renovación de Letes. Además, las necesidades de financiamiento en 2019 ascenderán a u$s 37.300 millones, esto es, u$s 5000 millones. sobre el programa oficial. Este valor incluye los u$s 11.700 millones del FMI y u$s 5.300 millones de otros préstamos. “En este sentido, esperamos que el Gobierno tenga que acceder a los mercados financieros en busca de u$s 20.300 millones , dentro de los cuales, unos u$s 15.100 millones será en el mercado local”.

INFLACION

En cuanto a la inflación, los analistas del banco consideran que para este año la misma finalizara en 30.75% y esperan un 20.7% anual en diciembre de 2019.

RENTA FIJA Y RECOMENDACIONES

Desde el Banco Mariva consideran que el lado político comienza a pesar en las cotizaciones. “A 15 meses para las elecciones presidenciales del próximo año, el mercado ya están con la intención de tener una idea aproximada de quiénes son los candidatos competitivos para 2019 y la posterior ramificación en términos de orientación política y económica. Los bonos ya no tienen incorporado una eventual reelección y es poco probable que vuelvan a negociar sobre tales expectativas durante los próximos 12 meses” detalló el informe de Mariva.

Por último, los analistas apuntan en su informe que se vivió tres meses muy malos para los bonos en dólares de Argentina, que disminuyó 11 puntos y los rendimientos se ampliaron en 196 puntos básicos, al aumentar el riesgo país +50 puntos básicos. “El Gobierno y el BCRA fueron proactivos en anunciar e implementar políticas y cambios que apuntaron a restablecer la confianza. Entendemos que la más notable es la decisión de acercarse al FMI. Aun así, la mayoría de las medidas trajeron un alivio breve y tímido, pero ninguno fue suficiente para cambiar la tendencia de deterioro subyacente de los activos”, agregaron.

Por otro lado, desde Mariva señalaron que “no hay alcance para una recuperación sustancial de los bonos en dólares de Argentina a menos que hubiera un movimiento general positivo para los mercados emergentes”.

Aun así, desde la compañía entienden que la mejor recompensa de riesgo se encuentra en la parte corta de la curva. “Recomendamos un posicionamiento en el bono Global 2022 (GL22), con Duration Modificada de 3.1 años y una TIR de 7.5%”.

Por su parte, los bonos en pesos cayeron 4.8% en un rendimiento total base en términos ARS, mientras que la moneda se depreció 36%. El tipo de cambio real multilateral es 7% costoso para la media desde 1997 (inicio de la serie publicada por el BCRA). “A pesar de la corrección, para los inversores de referencia de dólares seguimos recomendando mantenerse fuera de las operaciones en moneda local dada la persistencia de los riesgos de tipo de cambio a la baja. Ahora bien, para los inversores de referencia de pesos, cree que el mejor valor está en la parte corta de las curvas pesos, que ofrecen mayor carry, un mejor posicionamiento para una potencial compresión del rendimiento, y una sustancial disminución de la exposición a la volatilidad”.

En este segmento su recomendación es posicionarse en Lebacs Cortas, Letras a septiembre, Argtes 18, Argcer 19 y Argpom 20. Por último entre los provinciales se destacan el bono de la Provincia de Santa Fe 2023 (PROVSF23), de Córdoba 2024 (PDCAR24), Buenos Aires 2021 (BUENOS21), Mendoza 2024 (MENDOZ24), Entre Ríos 2025 (ENTRIO25)