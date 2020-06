Hacia dónde fue el dinero en Wall Street en medio de un mercado convulsionado

La importante volatilidad en las acciones a nivel global generó un rebalanceo de posiciones en las carteras de los inversores. De hecho, desde que el mercado inició la recuperación a finales de marzo, los inversores trataron de aprovechar oportunidades al destinar mayor cantidad de fondos en activos que habían visto fuertes bajas en el primer trimestre del año por el coronavirus como el sector aerocomercial y el energético. También se vio un incremento en los capitales hacia los fondos de bonos de grado de inversión y de alto rendimiento gracias a las medidas de la Fed.

La volatilidad en las acciones tiene su impacto en los flujos de fondos que se direccionan hacia los fondos de inversión de distintas clases de activos. La recuperación reciente en el precio las acciones permitió que los fondos de acciones americanas recuperen el terreno perdido en cuanto al patrimonio bajo administración. Hay sectores que vieron un mayor incremento en los fondos respecto de otros. Los mercados emergentes en cambio no lograron recomponerse.

Desde el 23 de marzo a la fecha, todos los mercados apuntaron al alza. El S&P500 subió un 37%, similar al avance del sector tecnológico que avanzó un 39,5%. En línea con la suba del S&P 500 se observo al sector financiero que ganó 39%.

El sector industrial, así como también el aerocomercial y el de entretenimiento ganaron bastante más que el índice de referencia, subiendo 46%, 53% y 45% respectivamente desde finales de marzo hasta la fecha. Respecto de emergentes, estos ganaron 40% mientras que Brasil sumó 45% desde el piso hasta la actualidad.

Cuando se analiza la dinámica en el flujo de fondos hacia los mercados de acciones a nivel global, se observa que efectivamente hubo un fuerte ingreso recientemente hacia los fondos de acciones.

El ETF que replica el movimiento del MSCI World y el cual resume la dinámica de todas las acciones del mundo, vio un incremento en su capital administrado de 20% y de hecho se ubica por encima de los niveles de comienzo de año ya que actualmente dicho ETF cuenta con un total de u$s 140.068 millones de capital administrado cuando a comienzo de año era de u$s 138.065 millones.

Esta dinámica también se observa en el mercado americano. El ETF que replica al índice S&P 500 (SPY) logró recomponer su patrimonio bajo administración en un 14% desde finales de marzo a la actualidad, pasando de u$s 236.000 millones hasta los u$s 270.600 millones actualmente, siendo este uno de los ETF más grandes del mundo. La recuperación del 40% en el índice permitió que los fondos de los inversores se redireccionan hacia el SPY, sin embargo, aun el fondo se ubica un 12% debajo respecto del total que administraba a comienzo de año cuando llego a gestionar mas de u$s 307.000 millones.

El sector tecnológico vio un incremento en el capital administrado significativamente mayor respecto del ETF que replica el S&P 500. El ETF que replica el Nasdaq (QQQ) vio un incremento en su capital administrado por un total de 31% desde finales de marzo hasta la actualidad, mientras que en lo que va del año se observó un flujo de fondos positivo del 25%.

Actualmente gestiona u$s 109.486 millones mientras que a finales de marzo administraba u$s 83.478 millones, similar cifra de comienzo de año cuando era de u$s 87.066 millones.

Sectores americanos

La mayoría de los sectores americanos vieron recomponer su capital bajo administración en línea con la recuperación de los fondos que replican los principales índices accionarios de Wall Street.

Desde finales de marzo a la fecha, el sector financiero recibió importante cantidad de fondos que le permitieron incrementar su capital bajo administración en un 19%. Lo mismo ocurrió al sector industrial que vio una suba en sus activos bajo administración en 22,5% desde finales de marzo. El sector energético fue duramente golpeado por la caída abrupta del petróleo y desde marzo logró recomponer dicha caída, incrementando sus activos bajo administración en 57%.

Sectores defensivos como el de consumo, materiales y salud recibieron fondos permitiendo recomponer las salidas vistas en el primer trimestre del año. Los sectores de salud y consumo vieron incrementos de 43% y 13% respectivamente desde marzo.

Entre los sectores que mayores flujos recibieron se destacan los del sector aerocomercial (JETS) y de ocio y hostelería (PEJ). Desde finales de marzo, el sector que agrupa las mayores aerolíneas del mundo vio una avalancha de fondos haciendo crecer a sus activos bajo administración en 208% mientras que en el acumulado del año creció 1725%, pasando de u$s 51 millones hasta los u$s 931 millones actualmente.

El sector de hotelería y ocio (PEJ) también recibió fuertes incremento de fondos permitiendo que el activo bajo administración del fondo crezca 330% desde finales de marzo y 483% desde comienzo de año. Actualmente el ETF gestiona u$s 245 millones cuando a comienzo de año administraba u$s 42 millones.

Fondos de bonos

En el mercado de bonos también vio una fuerte mejora respecto de los niveles en cuanto al capital administrado visto desde marzo hasta la actualidad. En este caso, las medidas adoptadas por la Fed en cuanto a la compra de bonos de grado de inversión y de alto rendimiento tranquilizó a los inversores, generando un fuerte flujo de fondos hacia esta clase de fondos.

En lo que respecta a los fondos de grado de inversión, el ETF que replica este mercado (LQD) vio ingresos por 24% desde finales de marzo y 41% en lo que va del año ya que actualmente gestiona u$s 49.475 millones, cuando a comienzo de año administraba u$s 35.024 millones. El ETF que replica los bonos de alto rendimiento (high yield) vio ingresos por más de u$s 3550 millones desde finales de marzo hasta la actualidad, creciendo en capital adminsitrado en 42% y casi 5% en lo que va del 2020.

La Fed calmó al mercado de deuda corporativa de EE.UU. y permitió una mejora en mercados emergentes aunque dicha mejora no permitió que se recomponga el saldo de comienzo de año.

El ETF de bonos de mercados emergentes en dólares (EMB) vio un incremento en su capital administrado del orden del 12% desde marzo sin embargo, en el acumulado del año pierde 15% en los activos bajo administración. En lo que respecta a la deuda emergente de alto riesgo, la dinámica es similar, con una mejora en el capital administrador desde marzo del 13,6% pero una merma del 3% en lo que va del 2020.

Finalmente, en lo que respecta a las acciones de mercados emergentes, se observa un mismo comportamiento. En el ETF de mercados emergentes (EEM) se observó una leve mejora en el capital administrado desde marzo, creciendo 5% aunque se ve una fuerte baja en el acumulado del año del 32%. Actualmente el EEM administra u$s 20.336 millones, frente a los u$s 19334 millones de marzo y u$s 29.968 de comienzo de año.

Por último, el ETF de acciones de Brasil (EWZ) también sufrió fuertes salidas de fondos en lo que va del año, con una merma en su patrimonio del 56% y aun se mantiene casi 6% debajo de los niveles vistos a finales de marzo, pese a que las acciones lograron recuperarse mas de un 35% desde dicha fecha hasta la actualidad.