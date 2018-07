Habrá un pequeño “premio extra” para inversores que cambien Lebac por Letes

El Ministerio de Hacienda informó esta tarde los precios para “las Lebacs aceptables para la suscripción de las Letras del Tesoro (Letes) en dólares con vencimiento el 26 de julio de 2019”, que licitará mañana para ofrecer una alternativa en dólares a los inversores que "salen" de las Letras del Banco Central (Lebac). La idea es que esos pesos no vayan al mercado de divisas inflando la demanda y, por lo tanto, impulsando al alza al precio del dólar.

Así, la cartera que conduce Nicolás Dujovne detalló que, para la Lebac a 12 días, con vencimiento el 18 de julio, pagará $ 983,28; para la de 40 días, con vencimiento el 15 de agosto, pagará 946,38; para la de 75 días, con vencimiento el 19 de septiembre, pagará 907,29 y por último, para la de 103 días, que vence el 17 de octubre, pagará $ 880,17.

El rendimiento que ofrece un título es inversamente proporcional al precio al que se vende. Así, un precio más alto implica una tasa nominal más baja. Los precios que les reconocerá el Gobierno a los inversores implican tasas ligeramente menores a las del cierre de hoy (y, por lo tanto, precios algo más altos). Para la Lebac más corta, la diferencia en el rendimiento es de 28 puntos básicos (0,28 puntos porcentuales); para la que vence en 40 días, es de 30 puntos básicos; para la de 75 días, de 27 puntos básicos y para la que vence el 17 de octubre, de 75 puntos básicos (es decir, el “premio” más grande está puesto ahí).

La nueva Lete tendrá plazo de un año (vence el 26 de julio del año que viene) y la licitación se hará mañana entre las 10 y las 15.

Aunque aún no se detalló, la licitación de mañana buscaría captar en total entre u$s 2000 millones y u$s 2500 millones.