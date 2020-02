HSBC planea recortar 35 mil empleos en el mundo en tres años

Los beneficios del banco HSBC, el mayor de Europa, disminuyeron 53% en 2019 respecto al ejercicio anterior hasta los u$s 6.000 millones (5.538 millones de euros). La compañía anunció también un drástico recorte de la plantilla: 35.000 empleos en los próximos tres años.

HSBC aseguró en la cuenta de resultados del año pasado que hoy publica su web que algunas áreas de su negocio no están ofreciendo rendimientos aceptables y que el grupo está trazando un plan para "aumentar los retornos para los inversores, crear capacidad para futuras inversiones y construir una plataforma para el crecimiento".

El beneficio antes de impuestos fue de u$s 13.300 millones (12.280 millones de euros), un 33% menor que el de 2018, mientras que los beneficios operativos decrecieron un 36,65% hasta los u$s 10.993 millones (10.149 millones de euros), informó Efe. Los ingresos operativos totales se situaron en 2019 en los u$s 71.024 millones (65.562 millones de euros), dato un 11,7% mayor al del año anterior.

Según el consejero ejecutivo del Grupo HSBC, Noel Quinn, los resultados se deben a un deterioro de los fondos comerciales, pese a lo cual señala que el banco es "resilente" y que él y su equipo de administración ya comenzaron a implementar su plan. Quinn señaló que el grupo tiene la intención de reducir capital y costos en negocios con bajo rendimiento así como invertir en negocios con retornos más fuertes. "También planeamos simplificar nuestra compleja estructura a nivel organizativo, incluyendo una reducción de costes, para mejorar la eficiencia del grupo", indica.

Añadió que el banco intentará reducir algunas de sus operaciones en Europa y trasladarlas a Asia, recortará el tamaño de la banca de inversión y emprenderá una reforma en EE.UU. y Europa que supondrá un recorte de 35.000 empleos en tres años.

El banco planteó una serie de desafíos: la desaceleración del crecimiento en sus principales mercados, la epidemia de coronavirus, el Brexit y los bajos tipos de interés. "Llevar a cabo este programa supondrá reducir la plantilla de 235.000 a 200.000 empleos en los próximos tres años", señaló Quinn, un plan que pasa por no amortizar puestos de trabajo cuando queden vacantes por jubilación.

Ratio de solvencia

En cuanto al ratio de solvencia, el Tier 1 -recursos propios básicos- fue del 14,7% en 2019, un aumento respecto al 14% de 2018.

Al cierre del año, los prestamos concedidos se cifraban en u$s 1,036 billones (u$s 957.224 millones) por los u$s 981.696 millones (906.409 millones de euros) del año anterior, un incremento del 5,61%.

Asimismo, los depósitos captados aumentaron 5,65 % hasta los u$s 1,439 billones (1,328 billones de euros) por los u$s 1,362 billones (1,257 billones de euros) del ejercicio anterior.

La entidad pagará un dividendo de u$s 0,51 (0,47 euros) por acción ordinaria, misma cantidad que tras el ejercicio de 2018, mientras que los dividendos totales aumentaron un 0,8% hasta los 10.269 millones de dólares (9.481 millones de euros).