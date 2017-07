HSBC desplazó a Citi en el ranking de colocadores de deuda argentina

En lo que va del año, HSBC logró desplazar a los bancos Citigroup y JP Morgan y se convirtió en el principal colocador de deuda argentina. Al mismo tiempo, el Grupo Financiero Galicia también consiguió escalar posiciones y colarse entre los primeros diez colocadores de deuda argentina.



Según informó Bloomberg, el banco con sede en Londres subió cuatro posiciones desde el ranking de 2016 hasta la lista de bancos que lograron las emisiones por u$s 21.000 millones de dólares en ventas de bonos hasta el 12 de julio.



El podio se completa con Citi, que subió dos escalones desde la cuarta hasta la segunda posición; y con JP Morgan, que cayó al tercer puesto, del primero que había ocupado en 2016.



Banco Galicia, la única firma argentina, consiguió hacerse un lugar en el top ten; mientras que Puente quedó doceavo.



Katia Bouazza, cofundadora de mercados globales de capital para América Latina de HSBC afirmó a Bloomberg: "Nuestra especialidad es llevar a nuestros clientes a mercados más eficaces. No nos habíamos fijado el objetivo de estar primeros en esta lista".



La vuelta a la Argentina a los mercados de deuda, con un récord de colocaciones en la región este año, despertó el interés de los bancos internacionales, que compiten por acompañar la colocaciones del país.



El 80% de los títulos emitidos en lo que va del año se corresponden con deuda soberana o de las provincias. HSBC logró capitalizar el 17% del capital emitido; mientras que Citi lo secundó con el 16%. Los sectores financiero y de servicios públicos vendieron la mayor parte del resto. En tanto, los emisores industriales y de consumo fueron los responsables del resto.



Bouazza destacó la ayuda que el banco proporcionó a la provincia de Buenos Aires para vender deuda en pesos en junio a inversores extranjeros. "Nuestra red de distribución global nos permitió encontrar a esos inversores", dijo. Además, fue clave en la colocación de u$s 500 millones de euros que la provincia de María Eugenia Vidal realizó la semana pasada.



Uno de los hitos que tuvo la deuda argentina este año, fue sin dudas la colocación del bono a 100 años, realizada a mediados del mes pasado. Esta operación se logró, según explicaron desde HSBC, gracias a un cliente de la entidad, que más tarde se unió a otros inversores importantes de Estados Unidos y el Reino Unido. El éxito de la colocación fue gracias a que se intentó "aprovechar condiciones del mercado que ya no existen".



"Fue algo que se estableció rápidamente, diría que en poco más de una semana", dijoa Bloomberg la ejecutiva de HSBC. "Había una ventana en el mercado, y los funcionarios del gobierno lo tomaron y fueron capaces de hacer un trato muy exitoso". La venta del bono fue gestionada por HSBC y Citigroup, mientras que los bancos Santander y Nomura completaron la colocación.



Para Bouazza las ofertas de títulos argentinos se mantendrá fuerte durante el segundo semestre de este año.





"Veremos créditos argentinos en nuevos mercados, en otras monedas. Será un crecimiento natural", dijo, negándose a comentar detalles.



El titular de la cartera de finanzas, Luis Caputo había adelantado que el país buscará financiamiento externo por u$s 2.000 antes de fin de año, en deuda denominada en euros o yenes.