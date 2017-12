Guía para inversores ante el salto del dólar: ¿compro, vendo o espero?

Con el dólar en un nuevo máximo histórico en términos nominales de $18,61 para la venta, se reaviva la eterna pregunta de los ahorristas: ¿es momento de comprar? ¿Qué porcentaje del portafolio de inversiones hay que destinar a activos en moneda extranjera?

Ayer, el mayorista terminó cerca de $ 18,30, lo que implica un deslizamiento de más de 5% en diciembre. El Cronista consultó a distintos analistas de la City sobre su perspectiva acerca del tipo de cambio en los últimos días del año y si todavía tiene recorrido alcista en las primeras semanas de 2018.

Para los analistas de Balanz, esta suba del tipo de cambio puede encontrar un techo en torno a los $19. "Como señalamos anteriormente, el rango de $18,50/19,00 luce propicio para comenzar a desarmar posiciones en dólares", explicaron.

De todos los activos financieros, el dólar es el que menos se movió respecto a la inflación en 2017. El Gobierno puede usar esta suba para corregir el fuerte atraso cambiario en términos reales del peso, pero sin descuidar que esta suba se traslade a los precios y complique aún más las metas de inflación del BCRA.

"El gobierno cuenta con un buen colchón de dólares para poner un freno a la depreciación sin necesidad de que el BCRA salga a vender dólares en el MULC. Una elevada volatilidad en el tipo de cambio no es favorable para los objetivos de reducción de inflación que persigue el BCRA. Tampoco es beneficioso para el Tesoro que la inflación trepe demasiado, teniendo en cuenta que deberá discutir paritarias en los primeros meses del año. Por todo lo anterior, no esperamos que el deslizamiento cambiario se profundice más allá de esos valores, al menos en el corto plazo", cerraron en Balanz.

Por su parte, el economista Christian Buteler coincidió en que a la entidad presidida por Federico Sturzenegger este movimiento alcista del tipo de cambio no consigue preocuparlo. "No creo que al Banco Central esto lo ponga nervioso; al contrario, esto le viene bien. En el mercado secundario de Lebac las tasas no se han modificado para nada, esto demuestra que el BCRA está cómodo", afirmó. Con respecto a la cotización de la divisa en los próximos días, Buteler adelantó: "Todavía lo podemos ver un poco más arriba al tipo de cambio: creo que al minorista lo podemos llegar a ver en $19".

Por el contrario María Laura Segura, del Grupo SBS, afirmó que no cree que haya más espacio para la suba del billete verde. "Puede tirar un poco más pero no debería tener un mayor recorrido. En enero, el dólar podría volver a desinflarse", anticipó la analista.

En este punto, Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones explicó: "Mi visión es la suba de los últimos días se debe a una multiplicidad de factores. Por un lado, siempre en diciembre hay una estacionalidad que presiona al dólar, especialmente por aquellos que se vuelcan a las compras para hacer turismo en el exterior. En este sentido, puede esperarse que la presión se mantenga hasta por lo menos fines de la primera quincena de enero", dijo.

Al igual que el resto de sus colegas consultados, Martínez Burzaco espera que entrado el primer mes del año la oferta de divisas le gane a la demanda y la cotización ceda algunos centavos. "Si Argentina coloca deuda en el exterior, tal como lo hizo en enero de este año y anticipó el Ministerio de Finanzas, vamos a tener nuevamente lluvia de divisas financieras", dijo.

Pese a la suba de estos últimos días los analistas recomiendan seguir apostando fuerte por los instrumentos en moneda local. "Las tasas en pesos siguen siendo super atractivas y con este ajuste del dólar se vuelve un nivel interesante para entrar", sostuvo Segura.