Grupo Financiero Valores vende oficinas a Caja de Valores en u$s 3,9 millones

A Sebastián Salaber, presidente del Grupo Financiero Valores, siempre le gusta hacer lo que llama presupuesto base cero: “Es decir, si yo no tuviese lo que tengo hoy, ¿saldría a comprarlo? La realidad es que si el grupo hoy no tuviese u$s 3,9 millones en alquiler de oficinas bajo ningún concepto saldría a invertir esos fondos en oficinas. Por lo tanto, si uno es racional debería vender esas oficinas. Eso es lo que hicimos”.

De este modo, explica la venta de las legendarias oficinas del octavo, noveno y décimo pisos de 25 de Mayo 359 a Caja de Valores en u$s 3,9 millones. El precio de venta fue el promedio de las cotizaciones que pidieron a inmobiliarias de primer nivel nacional e internacional.

Las oficinas las alquilaba Byma, que el último mes pagó $ 724.000 que, dividido $ 45 da cerca de u$s 16.000 por mes o u$s 193.000 por año. Al hacer u$s 193.000 dividido el precio de venta (u$s 3,9 millones) daba una rentabilidad del 4,9%. Pero esta renta lleva impuesto a las ganancias, con lo cual la rentabilidad que le sacaba el grupo neta de impuestos es 3,5% anual. Se puede obtener mayor rentabilidad en activos de renta fija significativamente menos riesgosos y de mucha mayor liquidez.

“Vendimos las oficinas porque consideramos que hacerlo mejora el retorno para el accionista y porque luego de casi un año de negociaciones llegamos a lo que ambas partes consideran un precio justo”, advierte Salaber.

Las razones por las que entiende que esta transacción debería aumentar el valor de la acción son las siguientes:

1) El retorno que el alquiler de las oficinas le estaba generando al accionista del Grupo Financiero Valores era de aproximadamente 3,5% anual (medido en dólares y después de impuestos): “Creemos que el accionista no nos paga para obtener rentabilidades tan magras teniendo en cuenta además que nuestro principal activo (el Banco de Valores) está teniendo retornos sobre el capital invertido (ROE) cercanos al 70% en pesos y superiores al 50% en dólares. Cuando una actividad resta valor hay que restructurarla o disolverla”, explica.

2) No es ningún secreto que existen alternativas de renta fija en dólares en el mercado argentino que ofrecen una rentabilidad similar con menor riesgo y con liquidez prácticamente inmediata. La prima de liquidez en momentos de alta incertidumbre como el actual tiene un valor muy significativo. Es decir, el producido de las oficinas puede ser reinvertido en activos menos riesgosos, con una renta similar y de disponibilidad inmediata.

3) “El foco del Grupo Financiero Valores no es el inmobiliario. Por lo tanto no hay un equipo con la suficiente experiencia y capacidad para administrar inversiones en este sector. El accionista que quiera riesgos y retornos inmobiliarios puede hacerlo directamente invirtiendo en acciones de ese sector. No necesita al Grupo Financiero Valores para eso”, destaca Salaber.

4) Fusión: “Como es sabido, la asamblea ha aprobado iniciar los pasos necesarios para una eventual fusión por absorción del Banco al Grupo. Las actividades del Grupo terminarán quedando en el Banco y es por tanto importante "limpiar" las mismas de operaciones que no estén vinculadas con el negocio Bancario. No queremos entregarle al Banco una actividad en la cual tampoco tiene experiencia”, concluye.

En realidad, lo que buscan no es salir del negocio inmobiliario. Esa es una consecuencia del otro objetivo más grande que tienen, que es aumentar el retorno al accionista. No quieren tener fondos de los accionistas invertidos a retornos que ellos mismos podrían obtener sin necesidad del Grupo. Esto nunca fue un negocio que GFV buscó proactivamente, sino que es el resultado residual de la separación del Merval que quedó ahí de manera pasiva y no porque fue buscado por el grupo.