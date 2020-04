Grandes bancos bajan tasas de plazo fijo a tan sólo el 18% anual

“Es a raíz de la Comunicación A 6937 del BCRA”.

De esta manera explica el CFO de uno de los grandes bancos pro qué se derrumbó la tasa de plazos fijos.

“Es el efecto de esa regulación. Son entre $ 350.000 y $ 400.000 millones que pasan de Leliq a préstamos. Sobra plata que no puede ir a Leliq ni al REPO del BCRA. Los bancos están saliendo a prestar fuertemente pero hay más oferta que demanda”, agrega el director financiero.

Cuando este diario le dice que, en realidad, la demanda está, pero no es la que a ellos le gustaría, se sincera: “Demanda de gente que ya sabés que no te lo va a pagar. De esos siempre hay”.

En la jerga los llaman los “carpeta manchadas”. Son aquellos que están flojo de papeles; pequeñas y medianas empresas con deudas crediticias.

Según el promedio del Central, el 2 de enero los bancos pagaban 38% por los depósitos, mientras el 7, última fecha disponible, la tasa cayó al 24%, aunque sigue en descenso, y la próxima cifra será mas baja aún.

El Nación bajó la tasa al 25%, y así y todo es el que mejor paga, seguido por el Hipotecario, que está en 24%, de acuerdo al informe de plazos fijos online que se puede ver en la web del regulador.

Le siguen el Ciudad y Piano con 23%, Mariva y Provincia con 22%, ICBC y Credicoop con 21%, Macro 20,5%, HSBC y BBVA 20%, Santander 19% y Galicia 18%.

“Bajan las tasas porque sobran pesos en el sistema al cambiar Leliq por pesos. El gobierno pretende que el exceso de pesos se vuelquen al sistema financiero y circule el dinero”, explica el tributarista Ivan Sasovsky.

Andrés Méndez, titular de AMF Economía, suma que los bancos bajan la tasa porque están re líquidos: “Ha habido mucho expansión de la liquidez y una buena parte está en los bancos: se ve toda la creación de base monetaria de las últimas semanas. Hay una buena reducción del stock de Leliq y emisión para financiar al tesoro. Además, se nota una conducta precautoria tanto en bancos como en el público a la hora de pedir un préstamo”.

Un banquero destaca otro dato: “Si tenemos que prestar a las pymes al 24%, la tasa que tenemos que pagar al depositante tiene que ser mucho menor. No hay que olvidarse que lo que está en juego en caso de incobrabilidad son los depósitos de los ahorristas, entonces debemos ser muy cautos sobre a quién prestarle”.

El director de otro banco cuenta que están súper líquidos: "El BCRA viene bajando mucho el roll over de las Leliq, los pesos sobran y los mecanismos de generación de crédito no están todavía (parte por temas operativos que se irán resolviendo de a poco con la apertura de sucursales) y parte por perfil de potenciales deudores (lamentablemente quienes más necesitan el financiamiento no son sujeto de crédito, por eso la importancia de la garantía del Estado). El miércoles, por fondos institucionales se pagaba 0%, y así y todo los dejaban".