Gracias a una menor presión alcista, el dólar opera estable

El dólar mayorista comenzó a operar más temprano que de costumbre y sin avances, mientras que el Banco Central (BCRA) no cambió el precio de su postura de venta; nada de esto se daba últimamente.

El tipo de cambio operaba en $ 60,58, el mismo valor de cierre de ayer en el MULC, mientras que el techo psicológico determinado por el BCRA para el día es de $ 60,59.

“Por ahora el Central tiene la postura en el mismo nivel de ayer, $ 60,59. No suele cambiar el techo en el día, si se lo llegan a pagar, repone en el mismo precio. Igualmente, no puedo asegurar que lo haga, son estrategias que no se conocen", comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Ayer sí hubo demanda y el Banco Central no se corrió, pero tuvo que desembolsar dólares. Los inversores se inquietaron justo antes de la conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof sobre el pago o no de la deuda; la entidad entregó unos u$s 40 millones.

De todas formas, el monto negociado es ínfimo; esto sí está en línea con las jornadas pasadas: apenas superaban los u$s 30 millones.

El billete se ofrecía a $ 63 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el precio promedio era de $ 63,095, dos centavos más caro que en la víspera.

En cuanto al dólar blue, se mantenía sin cambios, a $ 78.

El contado con liqui y el mep, en tanto, perdían terreno; valían $ 84,57 y $ 82,76, respectivamente.