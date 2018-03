Edición Impresa LAS BOLSAS DEL GIGANTE ASIÁTICO RECORTARON LAS PÉRDIDAS DEL LUNES DE 8,2% A 1,9%

Gracias a una inyección de u$s 20.000 millones, China aplaca la ola de ventas Después de que durante la primera jornada del año se vendieran unos u$s 590.000 millones, el Banco Popular de China intervino con casi u$s 20.000 millones en fondos a corto plazo