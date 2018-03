Gracias a la recuperación del petróleo, el Merval trepó casi 6%

El Merval arrancó la semana con un salto de 5,9% que lo llevó a marcar el valor máximo en lo que va del año (12.525 puntos) gracias a que el precio del petróleo se revalorizó hasta 6,2%. La recuperación del crudo, una suba que aún no puede ser catalogada como algo más que un rebote, hizo que las acciones ligadas al sector se dispararan 14,1%, lo que a su vez provocó un alza generalizada en todos los papeles del índice.

"Básicamente, toda la suba de hoy (por ayer) responde a la suba del petróleo", resumió el analista de Rava Mauro Morelli. De la misma manera lo vio el operador de Mayoral, Rubén Pasquali. Sin embargo ambos coincidieron en que los ascensos se dieron en un contexto optimista, luego de que el viernes, tras el cierre de los mercados, se conociera las intenciones del juez neoyorquino Thomas Griesa de levantar las cautelares que llevaron al país al default.

"Se esperaba que el mercado reaccionara favorablemente a los dichos de Griesa del viernes, pero lo que movió la rueda fue el petróleo. Podemos decir que que las dos noticias ayudaron a que tuviéramos una buena jornada", dijo Pasquali.

Si bien la volatilidad del petróleo es una constante, los analistas ven que, cuando el barril perfora los u$s 30, tarde o temprano encuentra un piso y recupera su nivel. Justamente, el viernes el crudo de Texas, el WTI, se encontraba por debajo de esa barrera psicológica, en u$s 29,6, pero cerró ayer en u$s 31,5, un 6,2% más que el viernes, porque la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que Estados Unidos reducirá la producción este año y el siguiente: recortará 600.000 barriles diarios en 2016 y otros 200.000 barriles en 2017. En sintonía, el Brent, ganó un 4,96% en el mercado de futuros de Londres, al quedar en u$s 34,65 para la entrega en abril.

Así fue como las acciones de Petrobras Brasil sumaron 14,1% en terreno local y se catapultaron un 17% en Wall Street. A su vez, YPF mostró un salto de 7,55% en la plaza porteña y de 6,3% en la plaza neoyorquina. Pero entre los ADRs hubo un cierre más alto, el de Irsa, de 7%.

Por su parte, Tenaris tuvo un evolución más modesta: ganó 5,4% en el mercado local y un 3,2% en el extranjero.

Las 12 empresas que componen el Merval terminaron en alza, siendo el cierre positivo de 1,16% del banco Macro el más bajo.

Cabe destacar que las subas fueron convalidadas por un volumen contundente: $ 342 millones se negociaron en acciones, cuando días atrás un monto de $ 250 millones era considerado "importante" por los operadores.

La incidencia del petróleo en el ánimo alcista de la rueda de ayer quedó en evidencia al comparar el cierre del Merval con el del Merval Argentina. Este último sumó 4,5% ayer, dado que no cuenta ni con las acciones de Petrobras Brasil ni con las de Tenaris.

Por otro lado, Morelli también señaló que la apreciación del dólar, y en especial las expectativas a futuro, propiciaron el buen clima. Es que un alza de la moneda estadounidense suele replicarse en las acciones.