Gonzalo Ketelhohn: "Creemos que la cobertura frente a ciberataques tendrá un salto en 2021"

La pandemia llevó al confinamiento obligatorio y con ello, tanto a nivel local como internacional, las personas se vieron obligadas a volcarse a las compras online y las soluciones digitales. El home office se transformó en una solución para casi todos y ya no un beneficio para unos pocos. Pero el mayor uso de redes y la consecuente carga de datos, sumado a una menor seguridad en las máquinas de los empleados, por el uso de sus redes de internet domiciliarias sin protección, llevó también a un incremento de los ciberataques.

En diálogo con El Cronista Gonzalo Ketelhohn, director de Willis Towers Watson, explicó que desde grandes empresas a Pymes se dieron cuenta que su seguridad estaba en riesgo y muchas de ellas sufrieron ataques, como el caso de Cencosud o hasta al propio Gobierno en sus redes de Migraciones.

"Creemos que se trata de una cobertura cada vez más importante, tanto para empresas como particulares, por el fuerte incremento del trabajo remoto, el auge de las redes sociales y un menor nivel de seguridad debido al home office, pero el mercado local todavía no incorporó ésta cobertura en forma generalizada", resumió.

Destacó que cada vez son más frecuentes los ataques y el daño económico que generan. Y que en la Argentina "son pocas las aseguradoras con capacidad de suscripción local, las que hoy están revisando su nivel tarifario y las tasas tienden a incrementarse levemente, siguiendo tendencias mundiales". Pronosticó, además, que si bien no se espera que el sector se dispare el año que viene, si que haya "un salto" ya que se vislumbra preocupación.

¿Cómo viene el mercado de ciberseguros en Argentina?

En ciber-seguros no hay volumen. Las empresas salieron a estar online agresivamente o corrían el riesgo de morirse. Se aceleraron los procesos de digitalización y la gente al trabajar de sus casas no lo hacía con los mismos sistemas de protección que sí tiene la red de sus oficinas, donde todo estaba concentrado bajo ciertos estándares de seguridad en un lugar físico. Ahora está todo descentralizado con un nivel de seguridad inferior. Esto aceleró el ciber-riesgo, hubo más ataques de hackers que se podrían cubrir con un seguro que todavía no se está comprando. Hay que entender que estas cosas no eran habituales. Esto afecta desde empresas grandes a Pymes.

¿Cómo avanza una empresa que decide asegurarse contra ciberataques?

Nosotros nos especializamos en asegurar, trabajamos en equipo con consultores que hacen estudios de vulnerabilidad. Siempre se trabaja en conjunto. Esto es muy novedoso y no está adoptado porque faltaba concientización. Para hacer un plan de acción las compañías de seguros te hacen un cuestionario exhaustivo para que ver el aspecto de seguridad de tu negocio y cotizarte. El costo de seguro no es lo mismo o podría no ser asegurable.

¿Cómo proyectan el 2021? ¿Qué sectores dentro de seguros esperan que crezcan?

La pandemia fue en marzo o abril y las consecuencias las estamos viendo ahora. El año que viene va a ser más activo en ciber-riesgo. Más gente nos pide que le coticemos. Yo creo que si bien no va a ser algo que se va a generalizar si va a tener un salto importante el año que viene. La gente que viene de sistemas tiende a pensar ´tengo todo prolijo, no hay riesgo´ y de minimizar porque es su trabajo. Pero siempre puede haber una puerta abierta. Lamentablemente todavía en la Argentina no hay una concientización del seguro como en otros países de la región y no hablo de Europa. Estamos muy lejos de pares como Chile o Colombia.