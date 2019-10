González Fraga: "Los préstamos UVA son un buen instrumento, no hay que matarlos"

El presidente de Banco Nación (BNA), Javier González Fraga, disertó en un evento de Inclusión Financiera organizado por la entidad. Allí, defendió el papel que han tenido los más de 50.000 préstamos hipotecarios UVA que colocó la entidad desde 2017. "El instrumento es bueno, no hay que matarlo", argumentó en referencia a los créditos que ajustan por inflación.

"Hemos dado más de 50.000 créditos. Tenemos, con un atraso mayor a 90 días, 47 préstamos. No llegan a uno por mil. Son más de 100 con atrasos de más de 60 días. Cuando uno analiza, son muy pocos los que han dejado de pagar por una cuestión económica. A veces son divorcios conflictivos, mudanzas o enfermedades... Situaciones que no tienen que ver con lo económico", sostuvo el titular del BNA.

No obstante, reconoció que "cuesta pagar la cuota, no tengo ninguna duda". Y comentó: "Escuchamos dificultades. Sé que hay familias que han tenido que cambiar el colegio de los chicos para poder seguir pagando una cuota. Se han hecho esfuerzos, sin ninguna duda". En esa línea, el funcionario afirmó: "La inflación fue mucho mayor a la que esperábamos pero el instrumento es bueno. No hay que matarlo. A lo mejor se lo puede perfeccionar pero es un muy buen instrumento".

Y agregó: "El que se endeudó para una casa hace un año y medio, en abril de 2018, cuando tuvimos el pico de 7500 créditos, hizo una muy buena diferencia porque su cuota habrá subido 55% pero el valor de su inmueble subió más de 100% porque cotiza en dólares. Al comienzo debían el 80% de la casa y después de un año y medio de esforzado cumplimiento en el pago de las cuotas, debe menos de 50%. Ya son dueños de la mitad de la casa". Por eso, defendió: "Esta gente no vuelve atrás, pasa a ser propietaria. Este es el enorme desafío del capitalismo: incluir a la gente convirtiendo a la mayor cantidad posible en propietaria".