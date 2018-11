González Fraga: "La nueva batalla, que la inflación caiga del 2%, se gana en diciembre o enero"

El presidente del Banco Nación (BNA), Javier González Fraga, cree que la inflación va a desacelerarse a toda velocidad luego del fogonazo de septiembre y octubre, que la economía rebotará el año que viene y que la entidad que conduce tendrá que repensar su estrategia de fondeo en los próximos meses por las restricciones que impone el acuerdo con el FMI. El histórico fondeo barato que le representan los depósitos del Tesoro dejará de ser una de sus ventajas, con lo que apunta a conseguir fondos a través de la emisión de deuda ajustada por UVA en el exterior.

En una entrevista con varios medios, González Fraga se refirió a la actualidad del banco público más importante del país. Ese día, el viernes pasado, los bancos públicos enfrentaban un paro lanzado por La Bancaria porque la cámara que los nuclea no aceptó pagar un aumento del 12% acordada por las cámaras de bancos privados.

"(Sergio) Palazzo -líder de los bancarios- tiene una muy buena relación con ADEBA, de toda la vida con Jorge)Brito, por lo tanto consigue cosas que después las hace extensivas al resto del sistema, no en beneficio del empleado bancario sino en beneficio del sindicato", dijo González Fraga.

- El acuerdo con el FMI limita el uso de los depósitos del sector público para el Nación, lo que siempre fue una ventaja porque es fondeo barato.

- Teóricamente los fondos públicos de Tesorería no deberían tener efecto multiplicador, es lógico. Es lógico que no se puede arreglar esto de un mes para otro. Pero nos obliga a repensar en el largo plazo la estrategia de fondeo, porque queremos un Banco Nación que tenga un objetivo público pero no un subsidio encubierto. En EE.UU. los fondos para préstamos subsidiados a pymes salen del presupuesto.

- ¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso de transformar el fondeo del banco?

- Son fondos que no son gratuitos, hace un año que les pagamos Badlar. Pero generaban una capacidad prestable. Tenemos que tomarnos dos años o tres años para reemplazar un fondeo público por privado, o bonos.

- ¿Hay un plazo para cumplir en este proceso?

- Es una restricción voluntaria de liquidez en el muy largo plazo. Yo debería mantener los fondos de Tesorería esterilizados en Leliq, hoy es parte de lo que financia la cartera privada. Está definido el concepto con el FMI, pero no están establecidas las metas ni los plazos.

- ¿Y cómo están reemplazando?

- Estamos haciendo un esfuerzo buscando fondos en el sector privado, buscando colocar bonos y otras fuentes de fondeo para tener otra fuente de liquidez.

- ¿Implicaría una suba de tasas para los usuarios del Nación?

- Nosotros ya subimos las tasas este año, ya no hay subsidios, estamos en precios del mercado. Los subsidios los tiene que decidir el Presupuesto. Los que subsidian tasa son los ministerios. Hoy la prioridad es la inflación.

- Y el Nación tiene que plegarse.

- Si, la primera batalla que es la tranquilidad cambiaria está ganada. La segunda es que la inflación perfore el 2% mensual, batalla que si no la ganamos en diciembre la ganamos en enero. Y la tercera bajar la tasa.

- ¿Esto implica un cambio completo en la estrategia del Nación?

- Completo, no. Nosotros seguimos persiguiendo los mismos objetivos. Nuestra estructura de tasas favorece a los créditos pyme, de cooperativas y microcrédito por sobre grandes empresas. Porque las grandes empresas no nos traen sus grandes negocios, buscan el subsidio y si te he visto no me acuerdo. Además, son más seguros los créditos a pymes porque no tienen el asesor que les dice que conviene una convocatoria para congelar pagos. Entonces cumplen.

- ¿Para volver a ver un crecimiento del stock de crédito hipotecario se necesita conseguir nuevo fondeo?

- Pasaron varias cosas. Una es que subimos la tasa. Dos, que antes el 80% de los créditos era para compras. La compra de vivienda pasó a 60%, porque aumentó tanto la vivienda que no califican. Pero aumentó mucho refacción, porque eso se hace todo en pesos. Pero el ritmo que llevamos hasta abril, cuando dábamos un crédito cada 49 segundos, ahora caímos a uno cada 3 minutos. De 9000 solicitudes por mes a 900.

- ¿Para ampliar van a tener que salir a fondearse en UVA?

- Si, vamos a buscar fondearnos con UVA en el exterior. Ya tenemos interesados. Porque yo creo que es menos que la Badlar, que está en 50%, y con las expectativas de inflación que vemos nosotros con UVA más 10 estamos hablando del 25%, la mitad.