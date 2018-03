Gobierno licitará Letes y reabrirá colocación de bonos a tasa fija en pesos

El Gobierno licitará letras en dólares y bonos a tasa fija en pesos el próximo miércoles. El Ministerio de Finanzas anunció que procederá a la licitación de dos Letes con plazos de 95 días, 186 días y tres títulos públicos con vencimiento el 3 de octubre de 2021, 17 de octubre de 2023 y 17 de octubre de 2026.

Las primeras son nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 95 días, con vencimiento el 26 de mayo de 2017. Además licitará nuevas Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a un plazo de 186 días, con vencimiento el 25 de agosto de 2017.

Por otra parte, realizará la reapertura de Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 18,20% con vencimiento el 3 de octubre de 2021 cuyas condiciones financieras se encuentran detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 15-E/2016.

También saldrán al mercado Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 16% con vencimiento el 17 de octubre de 2023, y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 15,50% con vencimiento el 17 de octubre de 2026, estos dos últimos con sus condiciones financieras detalladas en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y Hacienda Nº 18-E/2016.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día miércoles 15 de febrero, finalizará a las 15 hs. del jueves 16 de febrero de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.

Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 95 días el precio de suscripción será de u$s 992,64 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 186 días el precio de suscripción será de u$s 983,22 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. El monto a licitar será de hasta VN u$s 750 millones, para cada una de las Letras del Tesoro.

Para los tres Bonos del Tesoro a Tasa Fija se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados (“dirty”) expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

Para todos los instrumentos licitados, la suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 15 de febrero de 2017.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.