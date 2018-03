Gobierno dio los detalles sobre los bonos por u$s 16.500 millones para saldar la deuda con los buitres

El Gobierno oficializó hoy la emisión de los nuevos bonos que permitirán a la Argentina pagar a sus acreedores y poner fin así a un default en que estuvo inmersa por casi 15 años.

La resolución 146/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial autoriza la emisión de instrumentos públicos denominados ‘Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses’, con el aditamento de la tasa de interés y el año de vencimiento, por hasta un valor nominal original en dólares por u$s 16.500.000.000.

Los bonos se dividirán en

Bono 2019: A 3 años por u$s 2750 millones con una tasa del 6,25% anual.

Bono 2021: A 5 años por u$s 4500 millones con una tasa del 6,875% anual.

Bono 2026: A 10 años por u$s 6500 millones con una tasa del 7,5% anual.

Bono 2046: A 30 años por u$s 2750 millones con una tasa del 7,625% anual.

Se designa al Deutsche Bank Sscurities, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities INC., como coordinadores globales y colocadores conjuntos, denominados los “Coordinadores Globales”, y a BBVA Securities INC., Citigroup Global Markets INC. y UBS Securities LLC, como colocadores conjuntos.

Reconoce además una “comisión de colocación del 0,18% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen de conformidad con la correspondiente oferta”.

Se designa a The Bank of New York Mellon como Agente de Liquidación, Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo; y al Banco Nación, como “Agente de Proceso (Process Agent)”.

La medida aprueba el esquema de honorarios y gastos para The Bank of New York Mellon por sus tareas como Agente de Fideicomiso de Liquidación, Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado De Luxemburgo.

La resolución lleva la firma del ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay.

El anexo técnico, que incluye las definiciones, los contratos con los bancos, los convenios para la creación de fideicomisos y los detalles de cada bono, tiene en total 1.175 páginas.

Anexo Bonos