Gobierno da un paso más en su plan para emitir deuda en francos suizos

El Gobierno avanza con la planificación para colocar deuda en francos suizos por un equivalente a entre u$s 1500 y u$s 2000 millones este año.

Así lo indicó el ministro de Finanzas Luis Caputo el mes pasado y lo confirma hoy IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Con este objetivo, funcionarios del Gobierno tendrán una serie de encuentros con inversores de renta fija en Suiza los días 21 y 22 de marzo. En tanto, se encargó a los bancos BNP Paribas, Credit Suisse y UBS Investment Bank la organización de las reuniones para posteriormente poder realizar la emisión, según Reuters.

Las calificaciones de Argentina son ‘B3’ (estable) según Moody’s y ‘B-’ (estable) de acuerdo a Standard and Poor’s.

El comienzos del mes pasado, Caputo expresó que “de los u$s 3000 millones en títulos en otras divisas que había anunciado, entre u$s 1500 y u$s 2000 será en francos suizos” y el resto se evaluaría en yenes o euros.

“La idea es arrancar con una emisión en el primer trimestre y en el caso de los francos suizos son emisiones de alrededor de 500 y 750 millones, por lo tanto habrá dos o tres en el año”, señaló.