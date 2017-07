El Gobierno colocó letras en dólares por u$s 800 millones aunque las ofertas recibidas en el mercado fueron superiores. Así, el Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro.

Se adjudicaron por licitación u$s 500 millones en Letras del Tesoro a 196 días (9 de febrero de 2018) y u$s 300 millones en Letras del Tesoro a 350 días (13 de julio de 2018).

Los analistas de mercado advirtieron en la semana que el precio del dólar en el mercado le restaba atractivo a la licitación.

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1.886 millones, distribuido en u$s 1.247 millones para la Letra a 196 días y u$s 639 millones para la Letra a 350 días. Se recibieron 7.119 órdenes de compra.

A las ofertas del Tramo General de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 36,44% y a las Letras a 350 días se les aplicó un factor de prorrateo de 44,99%.

Según detalló, con anterioridad al cierre, el precio de suscripción para las Letras a 196 días era de 985,19 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual 2,80 por ciento. Para las Letras a 350 días, el precio de suscripción fue de 971,40 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal lo cual significa una tasa nominal anual de 3,07 por ciento.